Gobernador Velasco Entrega Programa Bienestar Salario Rosa en Frontera Hidalgo y Suchiate

Con el objetivo de reconocer el trabajo de las mujeres para sacar adelante a sus familias, el gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha el programa Bienestar Salario Rosa en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate.

Durante su visita a estos municipios del Soconusco, Velasco Coello refrendó su compromiso de seguir trabajando a favor de las chiapanecas, con políticas que las ayuden a salir adelante.

“Me da mucho gusto venir a saludarlas, tienen un gran corazón y mucha fortaleza, porque con su trabajo sacan adelante a sus familias y sus hogares todos los días; mi mayor reconocimiento para cada una de ustedes”, señaló.

En este marco, el mandatario estatal les recordó que en Chiapas se trabaja arduamente para que sus derechos sean respetados y para que tengan una vida libre de violencia.

“Ténganlo siempre muy presente, en mí siempre van a tener a un amigo, a un aliado, para que caminemos y trabajemos juntos en la defensa de sus derechos, debe quedar muy claro que a quien no respete sus derechos, se le aplicará todo el peso de la Ley”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo destacó que las mujeres son parte esencial en la agenda de trabajo de su Gobierno, por lo que se han puesto en marcha diversos esquemas para su desarrollo; muestra de ello, dijo, es Bienestar Salario Rosa.

En este sentido, pidió a las chiapanecas no dejarse sorprender por personas que pretendan beneficiarse de manera personal o política con estos recursos.

“Este apoyo es para reconocerlas, no dejen que las condicionen para recibirlo, hay gente que quizá quiera sacar provecho, por eso les pido que estén atentas y no dejen que las sorprendan”, apuntó Velasco.

En esta gira, el Ejecutivo estatal también entregó nuevas vialidades pavimentadas con concreto hidráulico en el municipio de Suchiate, con las que además de mejorar la imagen urbana, se genera mayor conectividad y seguridad para las familias.

Finalmente, Velasco Coello señaló que continuará llevando más obras y beneficios a las y los chiapanecos, como son calles dignas en donde puedan transitar de manera más segura.

Acompañaron al Gobernador, las presidentas municipales de Frontera Hidalgo, Leticia Galindo Gamboa, y de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, entre otras personas. ICOSO