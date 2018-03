Por Adeudo de 54 Mdp de Pesos al IMSS, Trabajadores del Coapatap Temen Quedar sin Atención Médica

* EL IMSS DICE QUE LE DEBEN CUOTAS Y DA PLAZO DE 60 DÍAS PARA PAGAR ADEUDO, MIENTRAS QUE COAPATAP ARGUMENTA PAGOS ATRASADOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

* EXISTEN SEÑALAMIENTOS DE MOROSIDAD TAMBIÉN ANTE INFONAVIT, HACIENDA Y PROVEEDORES.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- Cientos de trabajadores sindicalizados y de confianza del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), marcharon la tarde de ayer viernes por las principales calles de la ciudad, ante la advertencia del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) de que serían desafiliados en los próximos días, si el organismo no paga el adeudo por 54 millones de Pesos que tiene ante esa dependencia.

Los manifestantes partieron desde la 53 Poniente, en la colonia “5 de Febrero”, recorrieron toda la 8a. Norte y concluyeron con un mitin en la explanada externa del Palacio Municipal, que momentos antes había sido cerrado.

En los accesos principales de la alcaldía colocaron las pancartas que, junto con mantas y otro tipo de carteles, desplegaron a lo largo de su recorrido.

Jacob Simón Hernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Coapatap, confirmó en entrevista para rotativo EL ORBE, que el IMSS ya les informó que tienen 60 días, a partir del día en que se expidió el documento, para que cubran ese adeudo que data del 2008 a la fecha.

Esto se refiere a las administraciones que encabezaron desde entonces los exalcaldes: Ezequiel Orduña Morga, Emanuel Nivón González, Heriberto Mendoza López, Samuel Chacón Morales, Venerando Díaz Martínez y, ahora, Neftalí del Toro Guzmán.

Acompañado de Noé López Díaz, Secretario de Acción Política de ese sindicato, aseguraron que durante toda esta década, les han descontado cada quincena las cuotas patronales para el pago de los servicios en el IMSS, pero ahora se vienen a enterar que en todos esos años, no se pagó, pero tampoco se sabe a dónde fue a parar el dinero.

Por ello, temen que el IMSS cumpla con su advertencia y los deje sin atención médica, tanto a los trabajadores como a sus familias afiliadas.

Según ellos, del adeudo total, 24 millones de Pesos corresponden a lo que va de la presente administración municipal.

Al pedir explicaciones a las actuales autoridades, aseguran que les han dicho que el IMSS le adeuda al Coapatap y viceversa, y que por ello ninguna de las dos partes paga.

Sin embargo, precisaron que el Coapatap tiene otros problemas financieros, como adeudos al Infonavit, Hacienda, proveedores, entre otros, a pesar de que hay alrededor de 70 mil usuarios.

Sus sueldos o salarios los están recibiendo en efectivo en las mismas oficinas, reveló, luego de que las cuentas del Comité fueron embargadas.

El desabasto del vital líquido en la ciudad se debe principalmente a que la capacidad de la Planta Potabilizadora fue ampliamente rebasada por la demanda que ahora requiere la ciudad, aclaró.

Adelantó que para el martes de la próxima semana tienen contemplado realizar otra marcha para exigir a las autoridades que resuelvan el problema ante el IMSS, antes de perder esas prestaciones.

La Advertencia del IMSS.

En el oficio con el folio 079001050100, del IMSS, fechado el 12 de Febrero de este año y firmado por el entonces delegado en Chiapas, Gibrán Alejandro de la Torre González, se hace una amplia reseña en ocho hojas de los adeudos del Coapatap sobre las cuotas de los trabajadores.

Hizo un recordatorio que, mediante convenio celebrado entre el IMSS y el Coapatap, éste, representado por el Presidente Municipal, desde el primero de Abril de 1996 pactaron la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social para los trabajadores al servicio de ese Comité.

En la Cláusula Séptima de ese convenio, el Exdelegado les recalca que cuando el Coapatap dejara de cubrir las cuotas obrero-patronales correspondientes a un bimestre, el IMSS suspendería los servicios médicos a partir del primer día del siguiente bimestre.

Sin embargo, no aclara los motivos que hubo, entonces, para dejar de aplicar ese contrato durante una década y que hasta ahora han decidido llevarlo a cabo.

Refiere que cuando se incurre en la mora, se concederá a partir de ese momento un plazo de 60 días para cubrir las deudas, los recargos moratorios y las actualizaciones correspondientes.

Y advierte que, en caso de que el Coapatap no cubra el adeudo en ese plazo establecido, el convenio se dará por terminado y los trabajadores serán dados de baja sin perjuicio de los derechos que la ley le confiere a IMSS para hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas, siguiendo para tal efecto las disposiciones aplicables. Es decir, de todos modos tienen que pagar.

Se Reúne el IMSS con el Gobierno Municipal.

Ante esa situación, el actual director del Coapatap, Mario Ramírez, y el delegado del IMSS, Arturo Pacheco Meza, encabezaron una reunión para atender la problemática.

En el acto, se presentó el expediente que señala una deuda histórica por parte del Comité de Agua Potable con el IMSS, desde hace varios trienios administrativos y que, reconocieron en el acto, supera los 40 millones de Pesos.

A nombre del actual Ayuntamiento, el Director del organismo paramunicipal señaló ante los funcionarios del IMSS que las cuotas obrero patronales que corresponden a la actual administración municipal, se han pagado oportunamente.

Sin embargo, precisó que los pagos ya realizados el IMSS los ha aplicado a los adeudos históricos y no a los vigentes, y por ello el registro señala que no hay cobertura en este Gobierno Municipal.

Por lo mismo, concretaron en iniciar, en las próximas horas, una mesa de trabajo para que la dependencia federal y el municipio lleguen a los acuerdos que sean necesarios que permitan atender el problema de raíz.

En esa reunión estuvo, además, el subdelegado del IMSS en Chiapas, David Coutiño; el director jurídico, César Torres, y los Directores de Área del organismo operador del agua. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello