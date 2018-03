Sin Repunte Económico el Sector Empresarial Por Incremento del Costo de los Combustibles

* Lamentan Afiliados a Canaco Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- En los primeros dos meses de este año, el precio de la gasolina Magna subió un Peso y 43 Centavos a escala nacional, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía, dicha alza representa 70 por ciento del incremento de 2 Pesos y un Centavo que tuvo la gasolina regular de un día para otro a principios del año pasado, cuando subió de 13.98 Pesos por litro el 31 de Diciembre de 2016, a 15.99 en Enero de 2017, lo cual provocó protestas en todo el país.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez, estimó que este incremento también ha afectado directamente a la población, porque todo lo que compra diariamente sube de precio, sin que el Gobierno intervenga sobre la escalada de precios.

Para los empresarios el incremento de precios se ve reflejado directamente en un alza a los insumos utilizados para operar las empresas, dijo, ya que si la gasolina sube, en consecuencia, todo lo demás sube.

Con el incremento a los combustibles, la canasta básica es cada vez más inalcanzable, debido a que el salario mínimo no se incrementó en proporción al precio de los productos que necesita la población para poder alimentarse, señaló.

Todo lo que compraba un trabajador para darle a su familia, lo ha tenido que reducir casi a la mitad, y esa situación está desarrollándose en cadena porque ese trabajador, al no tener más recursos, le compra menos al empresario, y este sector se desfavorece porque continúa con el mismo factor de impuestos hacendarios, explicó.

Cabe hacer mención, que el precio promedio nacional de la gasolina verde, la de mayor consumo en el país, era de 17.59 Pesos por litro, lo que representa un Peso y 43 Centavos más que los 16.16 que promedió en Diciembre anterior.

Finalmente, pidió al Gobierno Federal hacer algo para poder solventar esta crisis económica que sufre todo el sector empresarial y el público en general, ya que hasta el momento no se ha visto alguna acción que pudiera motivar a la sociedad a satisfacer sus necesidades más apremiantes. Agencia Intermedios