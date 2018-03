Capacita IEPC a Partidos e Independientes a unos Días del Registro de Candidaturas

* Sobre uso del Sistema Nacional de Registro.

Tuxtla Gutiérrez; 17 de Marzo.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, en coordinación con la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE), llevaron a cabo la capacitación para el manejo del Sistema Nacional de Registro (SNR), dirigido a los partidos políticos, aspirantes a candidatos (as) independientes y personal de este instituto electoral.

Al respecto, Leonardo Daniel Banderas Muñoz, Líder de Proyecto de la Dirección de Programación Nacional de la UTF del INE, explicó que el SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de candidatos, así como conocer la información de los aspirantes.

Dijo que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se llenará en línea para presentarlo ante el INE o el OPL Chiapas.

“Esta capacitación va enfocada a partidos políticos, aspirantes a candidaturas independientes y a personal del IEPC, a efecto de que conozcan el funcionamiento del sistema nacional de registro. Tendrán que capturar varias secciones como datos personales, datos de contacto, datos de información de su capacidad económica que son requisitos que establece el sistema para la captura de su información”, indicó.

De acuerdo a la convocatoria que emitió el IEPC, las y los candidatos tendrán que hacer su registro de las dos formas, de manera física y el registro en línea, para que posteriormente sean verificados y aprobados por el OPLE y tengan la calidad de candidatos en el proceso de campaña.

Por su parte, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, recordó que para el cargo de Gobernador (a) del Estado, el registro en línea de candidaturas va del 21 al 23 de Marzo, y que posterior a esa fecha, el Instituto revisará la documentación presentada por los aspirantes y les presentará las observaciones correspondientes para que sean subsanadas. Enfatizó que “a más tardar el 29 de marzo el Consejo General determinará la procedencia o no de las solicitudes de registro, por lo que en este momento no hay ni habrá candidatos para este cargo hasta antes de esa fecha, por lo que es importante no caer en especulaciones y esperar que la autoridad resuelva lo conducente en estos plazos”.

El Consejero Presidente informó que el registro en línea para los cargos de Diputados (as) y miembros de Ayuntamientos es del 1 al 11 de Abril. Asimismo, que el Reglamento de Elecciones en su Artículo 270, señala que los datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como locales, deberán capturarse en el SNR implementado por el Instituto, el cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos.

Finalmente, afirmó que “los involucrados tendrán acceso al SNR para la captura de la información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña proporcionada previamente por el Instituto o el IEPC, y serán responsables del uso correcto de las mismas”. Comunicado de Prensa