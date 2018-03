La Corrupción y la Impunidad, los Grandes Retos de Nuestro País: Rutilio

* Impiden la Transformación Social.

Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que uno de los desafíos inmediatos en México es combatir la corrupción y la impunidad, grandes males que han causado enorme daño a la población, que han impedido las transformaciones sociales que urgen y no se pueden postergar.

Dijo en entrevista que estamos en un gran momento para tomar las mejores decisiones encaminadas a las soluciones justas a los problemas reales, no se van a terminar ni por decreto, ni omitiéndolos, hay que actuar pero con decisiones firmes que satisfagan a la población.

Mencionó que para lograr ese cambio que México necesita, la sociedad debe participar con decisiones firmes y en completa libertad, nada ni nadie debe coartar sus derechos, ni libertades, el Estado mexicano tiene que suscitar el respeto a esas decisiones del pueblo.

“Lo que la sociedad demanda es que su voz se escuche y se atienda, no se la ha incluido, ni se le quiere atender sus demandas, tenemos que hacer una revolución de conciencias y lograr que la participación del pueblo empuje esos cambios que necesitamos para bien de todos”, acotó.

Escandón Cadenas fue claro al mencionar que la corrupción y la impunidad tienen que terminarse, hay que hacerles frente en todos los ámbitos, porque es necesario que se instaure un sistema donde la administración de los recursos públicos sea transparente.

“En materia de rendición de cuentas hay muchos pendientes y es tiempo de que el pueblo conozca el origen y destino de los recursos públicos, los que vienen de los impuestos de la colectividad, y que deben ser aplicados para la solución de las necesidades de todos los mexicanos”, expresó.

Consideró que el momento en que vivimos, de grandes decisiones, tiene que servir para que el pueblo se exprese y su opinión se respete por la clase política, por los tomadores de decisiones, creo que es justo que la voz de la sociedad se escuche y que sus decisiones sean evidentes en la actuación de las instituciones y de los Gobiernos. Comunicado de Prensa