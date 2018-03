Meade Registra Candidatura Ante el INE Ofrece Impulsar Eliminación del Fuero

* “El Bronco” También Solicita Registro.

México.- La Coalición Todos por México que integran PRI, PVEM y Nueva Alianza (Panal) formalizó hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de registro de la candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribreña.

En el auditorio del INE, los once integrantes del Consejo General recibieron a Meade y a los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa Reza, el de Panal, Luis Castro Obregón y el del PVEM, Carlos Alberto Puente, así como a los invitados, entre ellos legisladores y gobernadores.

Ofrece Impulsar Eliminación del Fuero

Al encabezar un mitin en la sede del Instituto Nacional Electoral a donde acudió a solicitar su registro como candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade anunció que solicitará a los legisladores de los partidos de la coalición –PRI, Verde y nueva Alianza- promover una iniciativa que elimine el fuero para todos los cargos.

Ante simpatizantes de los partidos que lo postulan aseveró: “Nadie con fuero. Todos iguales ante la de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano” . Ofreció a quienes viven con miedo por la inseguridad alcanzar la paz; a quienes están enojados por la corrupción, prometió combatirla y a los que se sienten frustrados por la desigualdad ofertó más oportunidades.

Auguró que ganará la elección porque “queremos transformar juntos el país, de forma ordenada y responsable. Frente a quienes pretenden a dividir a México, ofrezco un México unido; frente a quien promueve el rencor la exclusión y la irresponsabilidad económica, ofrezco un gobierno responsable de propuestas y soluciones concretas, frente a quien ofrece gobiernos totalitarios y descalifican a quienes no se subordina, ofrezco un gobierno para todos los mexicanos”.

Durante un discurso de 15 minutos, Meade destacó que el PRI es un partido que ha construido instituciones y cuando “éstas no han estado a la altura, ha impulsado su transformación”.

Meade habló de él y su “preparación de toda la vida” para este momento que lo asume con “plena responsabilidad, para trabajar por un “México unido, fincado en valores de las familias”. Por ello, señaló que impulsará más lo que se ha obtenido y “mejoremos en lo que estamos mal para lograr un país unido con estabilidad y prosperidad”.

En su discurso, señaló que promoverá la inversión nacional y extranjera para lograr mayor creación de empleos. “Hay que resolver los problemas sin arriesgar lo que tenemos” aseveró Meade quien consideró que en esta elección el país se juega su futuro y la posibilidad de convertirse en una nación próspera.

‘Bronco’ registra su candidatura ante el INE

En medio de un acto que a ratos parecía salirse del protocolo, Jaime Rodríguez Calderón acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar su solicitud de registro como candidato independiente a la Presidencia.

“En manos de ustedes estamos en una revisión de una aplicación que entramos en ella porque no teníamos de otra” y confió, según dijo en un esbozo de autocrítica, que se corregirán los errores porque no fueron de mala fe”.

Sin embargo, también durante el evento celebrado en el auditorio del INE, Rodríguez Calderón increpó directamente al presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el consejero, Benito Nacif: “Benito, dijiste que revisarían el 100 por ciento y no, no revisaste el cien por ciento. Lo hacemos nosotros con la colaboración del personal de ustedes, pero es imposible que en cinco días, por la perversidad de no sé quién, que nos va a llevar al límite”.

Con el auditorio lleno de camisetas blancas y moradas, todas con leyendas alusivas al Bronco, Rodríguez Calderón osciló entre la condescendencia con los consejeros, las críticas a su actuación y el anunció de que si no se arregla en el INE acudirán a los tribunales.

Se asumió como un hombre que respeta las instituciones pero cuestionó que se filtrará información a los medios antes de notificar oficialmente a los interesados.

Sin aludir a las 508 mil firmas con inconsistencias a las 158 mil 532 falsificadas o las 205 mil entregadas en fotocopias, tras cuestionar el procedimiento y descalificar la eficacia de la aplicación con la que se debían remitir los apoyos al INE, Rodríguez Calderón concluyó con un matiz “no quise ofenderlos, los del norte somos muy francos”.

Tanto el consejero presidente, Lorenzo Córdova como el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif fueron enfáticos en señalar que se recibía la solicitud pero su procedencia se sabrá hasta que se acredite la legitimidad de los apoyos. Agencias