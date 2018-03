Sin Reglamento de Construcción Continúan Edificando Obras en la Costa y Soconusco

*EL COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS ELECTRICISTAS, AFIRMA QUE DIVERSAS EMPRESAS NO CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS, POR ELLO HAY MUCHAS EDIFICACIONES QUE SUFREN COLAPSOS ANTE FENÓMENOS NATURALES.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo.- En los municipios que comprenden las regiones de la Costa y Soconusco de Chiapas, únicamente Tapachula cuenta con un reglamento de construcción que permite dar certeza a las empresas que construyen la obra pública y privada y generar una tranquilidad de quienes los contratan, afirmó el Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas (CIMECC), René Simón Ortega.

Vienen a la región empresas que no cumplen con las normativas de construcción, por ello hay muchas edificaciones que sufren colapsos por los diferentes fenómenos naturales y atmosféricos, sobre todo descargas, y en consecuencia, presentan incendios.

Los reglamentos de construcción permiten la participación de los diferentes órganos colegiados que revisan el proyecto detalladamente a fin de garantizar que su construcción no tengan riesgos o vicios ocultos en perjuicio de quien contrata de la obra, ya sea pública, privada o federal, dijo.

Señaló que en Tapachula, es la Secretaría de Desarrollo Urbano la encargada de cerciorarse que las construcciones tengan todas las especificaciones técnicas, donde los colegiados brindan asesoría necesaria para que no existan complicaciones posteriores, como se ha visto en algunas construcciones a lo largo de la Costa.

Actualmente, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, cuenta con 165 agremiados, de ellos, 25 son profesionales Peritos en Instalaciones Eléctricas, con esto, el Colegio siempre le podrá brindar la posibilidad al empresario la asesoría necesaria y que se contrate mano de obra especializada, detalló.

Exhortó a los municipios que hagan su reglamento de construcción ya que favorece la certidumbre de que las obras que se construyen no tengan un riesgo a corto, mediano o largo plazo para la población. Agencia Intermedios