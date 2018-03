No Suspenderán Servicio Médico a Empleados del COAPATAP El 5 Próximo Firmarán Convenio. Trabadas las Negociaciones

*¿DÓNDE QUEDARON LOS 54 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS QUE DESCONTARON A LOS TRABAJADORES? *DEBEN INCLUIR LAS DEUDAS QUE SE VAN GENERANDO. ¡COMPROBADO, COAPATAP ES LA CAJA CHICA DEL AYUNTAMIENTO!.

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- El delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Arturo Pacheco Meza, confirmó en la tarde de este martes que no se suspenderán los servicios médicos a los trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap).

Esto, en virtud de que los empleados de ese organismo llevaron a cabo una segunda manifestación en una semana afuera de sus oficinas, para señalar que se deben al IMSS 54 millones de Pesos de las cuotas obrero-patronales que les descontaron, pero no se pagaron, desde el 2008.

Según el Delegado, la reunión se llevó a cabo en las instalaciones del IMSS, en la que estuvieron los directivos del Coapatap, así como representantes del Sindicato y del Ayuntamiento.

Se está tratando de firmar un convenio para dar flexibilidad en los pagos de los adeudos, aunque aclaró que aún no se ha firmado el convenio, dijo.

En la víspera, el IMSS les había enviado un requerimiento de pago, en la que advertía que tenían un plazo de 60 días para cubrir esos adeudos o, de lo contrario, les cancelarían los servicios médicos a los trabajadores.

Por su parte, el director del Coapatap, Mario Alfonso Ramírez Álvarez, dijo en entrevista que están presentando una propuesta al IMSS para solucionar de raíz el problema de los adeudos históricos y de los actuales.

“Estamos apelando a la buena voluntad de la institución para que nos dé el convenio más flexible para el cumplimiento puntual de los pagos”, indicó.

Así también, para que esos acuerdos permitan que, en lo sucesivo, se vaya cumpliendo y los empleados no tengan riesgo de perder la garantía de la seguridad social.

Los adeudos son de administraciones anteriores que datan del 2008, afirmó, y que en la presente han ido pagando oportunamente pero que los abonos los han canalizado a lo anterior.

En tanto que, Jacob Simón Hernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Coapatap, informó al rotativo EL ORBE, que en la reunión entre el IMSS y el organismo, estuvo presente una comisión de ellos.

Al final del acto de éste día se firmó una minuta de acuerdos y se escucharon varias propuestas por ambas partes, señaló.

Una de ellas es que el Coapatap absorba los 6 millones de Pesos que se requieren para la introducción del sistema de agua potable y drenajes que requiere el nuevo Hospital General de Zona del IMSS, que se construye frente al fraccionamiento “Framboyanes”, en la entrada poniente de la ciudad.

Así también, que el resto la pagarían en mensualidades las próximas administraciones municipales, independientemente de las aportaciones mensuales de las cuotas patronales.

Confirmó que, por lo pronto, dieron una prórroga hasta el próximo 5 de Abril, para que ese día se firme el convenio definitivo.

Ante esos compromisos, el líder del Sindicato señaló que abren una tregua para dar pauta a que se vayan solucionando esos problemas, es decir, regresan a sus labores cotidianas y dan fin temporalmente a sus manifestaciones.

Sin embargo, dejó en claro que hay otros temas pendientes de atender por parte de la Dirección del Comité, como lo relacionados con los jubilados, pensionados, el Infonavit, entre otros. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello