Gleason Candidato a Gobernador por el PRI-PVEM-PANAL Eduardo Zenteno Núñez Nuevo Dirigente Estatal del Verde

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de marzo.- El Concejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), designó en la mañana de este miércoles a Eduardo Zenteno Núñez, como el nuevo dirigente de ese instituto político en la Entidad.

Zenteno rindió protesta ante alcaldes, diputados locales, legisladores federales, militantes del Verde e invitados especiales, como el delegado especial del CEN del PVEM, Javier Herrera Borunda y el secretario técnico del Consejo Político y presidente de Tuxtla Gutiérrez, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.

“Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestra organización; un nueva etapa por Chiapas y por México; son tiempos de mirar el horizonte para plantearnos un proyecto político que sea capaz de construir un destino de grandeza y un futuro de justicia y dignidad”, expreso.

Además que, “la nueva realidad política exige, como partido, redoblar esfuerzos con madurez, respetando acuerdos y diferencias, con el objetivo de fortalecer a esta organización y de aumentar su representatividad en las comunidades, barrios, rancherías, colonias y cabeceras municipales”.

Fue ovacionado cuando dijo que “estamos en contra del conformismo y la inmovilidad; de no cumplir con nuestros compromisos, por lo que hoy los convoco a cerrar filas, a sumarse a esta nueva etapa, a multiplicarse en todos los frentes y, sobre todo, a escuchar la voz del pueblo; hay que seguir cumpliendo con los que nos dieron el voto y continuar dándole a Chiapas buenas razones para seguir votando por el Verde”.

En el acto hizo un reconocimiento público al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, vertido del PVEM, ha impulsado el mejoramiento social, la transformación y modernización de la administración pública en el estado.

Horas más tarde, Zenteno encabezó la asamblea del Concejo Político Estatal del Partido, celebrada en las instalaciones de ese partido, al nor-poniente de ésta capital, donde por unanimidad se nombró al ex senador, Roberto Albores Gleason, como su candidato a la gubernatura del estado.

Esto como parte de la fórmula que representan los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), con miras a las elecciones del primero de julio de este año.

En el acto, Zenteno indicó que con el voto de Fernando Castellanos, Roberto Rubio, Ariosto González, Manuel Pulido, Manuel Culebro, Alejandra Zenteno, Carlos Álvarez, entre otros, las filas del partido se suman a la candidatura de Albores Gleason.

Mientras que el ex senador y hoy candidato a gobernador, afirmó que con la fórmula iniciada con el PVEM en Chiapas, quienes son la primera fuerza política estatal, se podrá brindar nuevas soluciones a problemas añejos del estado, así como darle dinamismo a la entidad con mayores empleos, apoyos al campo, beneficios a las mujeres, mejoras en obra pública y fortalecimiento al turismo.

Recalcó que ha caminado con hombres y mujeres muy valiosos dentro del Verde-ecologista e incluso dijo ser parte de esa estructura.

“El partido Verde tiene liderazgos en todo el estado y en todas las regiones, lo que sin duda será un gran soporte para el proyecto que viene, para continuar impulsando las políticas públicas que desarrolló Manuel Velasco”, afirmó.

Al cierre de la edición, había una reunión entre dirigentes y consejeros de los partidos Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, quienes analizaban la posibilidad de unirse a la coalición PRI-PVEM-PANAL y, de concretarse, en las próximas horas nombrarían también a Albores Gleason como su candidato.

Se prevé que el registro del ex senador ante el IEPC se realice a más tardar mañana viernes, dentro del plazo que tiene establecido la autoridad electoral. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello