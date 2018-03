Cafetaleros 1-0 FC Juárez

* Gran Victoria en el Estadio “Manuel Velasco Coello”, Ante 19, 226 Aficionados.

Con este resultado, Cafetaleros escala a la 4ª posición general y jugaría la liguilla.

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.- Ante más de 19 mil espectadores, Cafetaleros de Tapachula consigue su tercera victoria consecutiva, esta vez al doblegar con la mínima de 1-0 a FC Juárez, en duelo de la jornada 14 de la liga de futbol de Ascenso MX, en el estadio olímpico “Manuel Velasco Coello”.

Para este encuentro, el silbante encargado de llevar a cabo este juego fue Jonathan Hernández Juárez, quien puso a rodar el esférico en punto de las 20:30 horas entre dos equipos que saltaron a la cancha de juego dando un buen espectáculo.

Los equipos se dieron con todo durante los primeros 45 minutos de juego, pues a pesar de que ambas escuadras tuvieron claras opciones a gol no las supieron concretar.

El cuadro local por momento se adueñó del esférico, teniendo dominio sobre sus oponentes y a pesar de que llego al área de sus adversarios no pudo lacerar el arco contrario.

El conjunto de FC Juárez por momentos se animó a contragolpear a sus contrincantes pero sin poder tomar ligera ventaja, por lo que en la primera mitad se fueron con el empate a cero goles.

Para la parte complementaria el cuadro de Cafetaleros se adueñó del partido, siendo Eduardo Pérez, quien al minuto 62 le estaba dando el 1-0 a los de casa.

Con este resultado las acciones del juego subieron de intensidad, siendo el cuadro visitante que buscaba el empate, pero sin poder lograrlo.

Los Albiverdes tuvieron para seguir dañando la meta juarense, pero no supieron aprovechar las oportunidades que se les presentó por lo que dejaron ir con vida a sus oponentes, quienes se libraron de seguir siendo masacrados.

El árbitro central observó su cronómetro y dio por finalizado este juego. Fue así como Cafetaleros cierra su participación jugando como local en esta fase regular del torneo de la Liga de Ascenso.

El próximo compromiso para los comandados por Gabriel Caballero será fuera de casa, cuando enfrenten a la Jaiba Brava.

Momentáneamente, el conjunto local está ocupando el cuarto lugar de la tabla general a espera de resultados de otros equipos. EL ORBE/Nelson Bautista