En Cacahoatán dan Banderazo al Operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2018”

Cacahoatán, Chiapas; 23 de Marzo.- El día de ayer a las de 10 de la mañana, se dio el Banderazo Inicial del Operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2018”, el cual forma parte del Plan Específico de Protección Civil.

En el evento se contó con la presencia del Honorable Cuerpo de Cabildo, en representación del presidente municipal de Cacahoatán, Carlos Enrique Álvarez Morales; el fiscal del Ministerio Público, Imanol Chacón Rivera; el delegado de Tránsito del Estado, Cristian José Hidalgo Gómez; el delegado de la Secretaría de Turismo, Tomás Hau Velázquez; Carlos Muñoz, representante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cacahoatán, y otros miembros del Sistema Municipal de Protección Civil.

En representación del Presidente Municipal, Manuel Yoc Orozco, primer regidor, exhortó a todas las corporaciones a coordinarse adecuadamente para ofrecer servicios oportunos a la ciudadanía local y visitante; asimismo, solicitó a nombre del Presidente, que se realice todo en el marco de la honestidad y el respeto a las garantías individuales de los usuarios.

En este operativo se contará con personal de Protección Civil Municipal con 16 Elementos al mando del Secretario Municipal de Protección Civil, Erik Gutiérrez Cossío; unidad pick up 07, vehículo de Ataque Rápido U-02, Unidad PC-06 camioneta tipo pick up estacas, y la Policía Municipal con 4 elementos al mando de Abelino Pérez Puac, y Edward Robles Gómez, camioneta pick up PM-16.

A su vez, exhortaron a la población en general a que si salen con sus vehículos a disfrutar de esta Semana Santa que verifiquen bien sus unidades, y si están cansados que no manejen. EL ORBE/Raymundo Grajales