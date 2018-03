Juan Sabines Dejó Endeudado a Chiapasy aún Tiene Cuentas Pendientes: Manuel de la Torre

* Sin Autoridad Moral en la Política, Goza de la Impunidad Como Cónsul.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- “Juan Sabines Guerrero es un cobarde alcohólico y con delirios de persecución que dejó endeudado a Chiapas y que no tiene la calidad moral de hablar de Chiapas”, señaló Manuel de la Torre Rodríguez, quien estuvo al frente de la Secretaría del Campo en el Estado, desde el año pasado.

En la víspera, el Exgobernador y hoy Cónsul en Florida, en los Estados Unidos, había concedido una entrevista radiofónica en la que habría opinado sobre la actual vida política en la Entidad,

“Sabines es el que menos calidad moral tiene para hablar de Chiapas. Yo le llamaría Judas Iscariote, porque vendió al Estado y lo dejó endeudado, mintió a la ciudadanía para saquearlos”, indicó de la Torre en una entrevista.

“Es un cobarde, un enfermo mental que, gracias a la corrupción, se encuentra como cónsul allá. Su mente enfermiza de delirio de persecución que siempre le han acompañado en la vida, hoy piensa que sigue el Chiapas que dejó vendido”, indicó.

A la respuesta pública de Manuel de la Torre al regreso a la política chiapaneca por parte de Sabines, se sumaron también otros protagonistas en las últimas horas, quienes reprobaron la actitud del Exgobernador.

“Juan Sabines, siendo presidente municipal, dejó endeudado al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con el problema de la basura, con la mentira que hizo por el préstamo de Banobras y con el cuento aquel de Agua para Todos. Es una mente enferma que solamente está pensando a quién le hace daño, y se lo hizo a Chiapas”, señaló Rodríguez.

También reveló que vivió en carne propia la deslealtad y traición a manos del ahora Cónsul, “quien es un alcohólico que no tiene calidad moral y de quien ignoro, bajo qué consumos estaría, cuando dijo esas ocurrencias mentales”.

Por ello, invitó a Sabines a que venga a Chiapas para ver cómo lo van a recibir por los adeudos en los que dejo al Estado.

Aprovechó el espacio para dejar en claro que gracias a que el gobernador Manuel Velasco Coello, se preocupó por la deuda más grande en la historia de Chiapas que dejó como herencia Juan Sabines, se logró salir adelante en la crisis financiera de la Entidad.

Según Manuel de la Torre, la vida le ha permitido a Sabines que goce de cierta impunidad, pero que en la memoria de los chiapanecos no ha quedado olvidada y todavía tiene cuentas pendientes en el Congreso, “que hay que revisarlas y revivirlas. Las grandes deudas a dónde se fueron y los créditos que pidió a Banobras”.

Hizo remembranza de un supuesto préstamo de mil millones de Pesos que asegura hizo el Exgobernador al Banco Interacciones.

Hay que investigar no solamente a Juan Sabines, “sino también a toda la gavilla, como a Perkins (Mauricio), que ahora son propietarios de grandes fraccionamientos en Querétaro y de otros lados”

Al referirse a su caso, dijo que sufrió de la persecución y delirio de Sabines, “cuando el único daño que hice fue haberle servido y tendido la mano, porque en su momento le tuvimos lealtad a su padre. Los chiapanecos no podemos permitir que intervenga más en la política en el Estado. Es Juan Iscariote porque se llevó las monedas en las mano”

En la entrevista, detalló que Juan Sabines dejó alrededor de 43 mil millones de Pesos en adeudos al Estado y que las autoridades ya tienen los expedientes preparados.

“Es un encantador de serpientes, al que le dio la oportunidad de que llegara al gobierno del Estado, como fue Pablo Salazar, lo encarceló”, abundó.

También aseguró que tarde o temprano se aplicará la justicia en contra de Sabines, “porque hay auditorías federales abiertas, no hay comprobaciones de la Cuenta Pública, no se sabe a dónde fueron a parar los recursos, dejó quebrado al Isstech, se llevó los fondos de retiro de los trabajadores, entre otros”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello