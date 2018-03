Manuel Velasco Beneficia a más Mujeres de la Costa con Bienestar Salario Rosa

En intensa gira por la costa chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de recursos de Bienestar Salario Rosa, como un reconocimiento a las mujeres de Acacoyagua, Acapetahua, Tuzantán y Huehuetán.

Ante cientos de mujeres costeñas, el mandatario expresó su admiración y respeto para todas aquellas que día a día trabajan a favor de sus familias.

“Las mujeres son el sustento de los hogares en Chiapas por eso hoy vine a reconocerlas. Su valentía y compromiso para sacar adelante a sus hijas e hijos, las hace el pilar de sus familias, va mi reconocimiento para todas”, manifestó.

El jefe del Ejecutivo aseguró que se continuarán replicando este tipo de programas, para atender las necesidades de cada región.

“En esta administración hemos enfocado todos los esfuerzos para procurar una vida mejor para las chiapanecas; por ello, ésta y otras estrategias se seguirán impulsando arduamente, siempre con la convicción de que ustedes y sus familias se vean favorecidas”, apuntó.

Velasco Coello dejó en claro que nadie puede condicionar estos apoyos durante el tiempo de elecciones, y si así fuera, dijo, se tomarán cartas en el asunto para castigar a los responsables.

“Quiero que quede muy claro que estos apoyos son para ustedes y nadie debe condicionarlos, les pido que no se dejen sorprender por gente que quiera algún beneficio personal o político de este recurso que, como se los he dicho, es un reconocimiento al trabajo en sus hogares”, expresó.

Igualmente, el Gobernador enfatizó que se aplicará todo el peso de la ley a quienes vulneren o violenten la integridad física y emocional de las chiapanecas.

“Reitero, desde aquí, mi compromiso con la erradicación de la violencia de género, pero también las convoco a que denuncien, a que no se queden calladas si son violentadas o conocen a alguna mujer que esté sufriendo este flagelo. Vamos a trabajar en conjunto sociedad y gobierno para que las mujeres sean atendidas y los agresores sean castigados”, finalizó. ICOSO