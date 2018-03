Por Periodo Vacacional, Semar Pone en Marcha “Operación Salvavidas Semana Santa 2018”

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- “El objetivo común es obtener saldo blanco en el marco de estas vacaciones de Semana Santa, les recuerdo que nuestro peor enemigo es la imprudencia y nuestro mejor aliado es la prevención”, precisó el comandante de Décimo Cuarta Zona Naval, Vicealmirante Mario Carbajal Ramírez.

Al poner en marcha la “Operación Salvavidas Semana Santa 2018” que coordina la Secretaría de Marina-Armada de México con la participación de instituciones de los tres órdenes de Gobierno, exhortó al personal para que “le recuerden a los turistas algunas pequeñas recomendaciones como son no introducirse al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas, no descuidar a los niños en la playa, y en caso de viajar en embarcaciones como lanchas, exigir chaleco salvavidas y observar que no sean sobrecargadas”.

Durante la ceremonia donde estuvo acompañado del general Jens Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la 36ª Zona Militar; Alfredo Lugardo López, subsecretario de Gobierno región X Soconusco; piloto naval Verónica Muñoz Jiménez, Capitán Regional de Puerto, de Puerto Madero; del subinspector Ricardo Vidal Gallegos, titular de la Estación de la Policía Federal, destacó que la Secretaría de Marina-Armada de México como autoridad marítima nacional y en funciones de Guardia Costera, coordina los trabajos en auxilio de los vacacionistas desde este 24 de Marzo al 8 de Abril.

La operación salvavidas Semana Santa 2018 se implementa en cinco playas, dijo, con el establecimiento de seis puestos de socorro, prestando servicios de patrulla marítima y terrestre para salvaguarda de la vida humana en el mar y el mantenimiento del orden; además de puestos de socorro y rescate donde elementos de Sanidad Naval y elementos Salvavidas estarán listos para brindar los primeros auxilios en caso necesario.

Solamente de la Zona Naval participan más de 400 elementos entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, apoyados con buques, embarcaciones menores de rescate, aeronaves y vehículos terrestres, a lo que hay que sumarle el personal de Protección Civil, Policía Municipal, Policía Estatal de Tránsito, Cruz Roja, sostuvo.

Recomendaciones.

El Comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval pidió a los vacacionistas no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas; procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas; no descuidar a los niños en playa; utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado; tomar agua constantemente para rehidratarse; respetar las indicaciones de los salvavidas; tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías; no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias; no tirar basura en las playas.

Ante la presencia del delegado estatal de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado; del presidente del Consejo Directivo Cruz Roja Mexicana Tapachula, Jorge Gutiérrez Franco, y el secretario de Seguridad Pública Municipal Tapachula, Julio Enrique Balbuena Ruiz, el Comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval pidió a los vacacionistas observar y atender las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados con banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar.

Utilizan dos buques, tres embarcaciones menores (dos embarcaciones tipo Defender y una tipo RHIB), un helicóptero MI-17 y cuatro vehículos terrestres, que se encuentran listas para ejecutar acciones, de búsqueda y rescate.

EL ORBE/Rodolfo Hernández González