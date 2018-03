Migrantes Realizan “Caravana Viacrucis 2018” Buscando Llegar a la Frontera Norte del País; Pernoctan en Huixtla

* MANIFIESTAN SER UN MOVIMIENTO PACIFICO QUE BUSCA CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS FLUJOS MIGRATORIOS.

* CONVOCAN A LAS AUTORIDADES A COMBATIR A LOS MARAS Y BANDAS DELINCUENCIALES.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- Poco más de mil extranjeros de diferentes nacionalidades, que se supone entraron de manera irregular a Chiapas, se concentraron en la mañana de este domingo en el centro de la ciudad, desde donde partieron en caravana hacia el norte del país.

El contingente se integró al movimiento llamado “Caravana Viacrucis 2018”, en donde prevén caminar juntos por las carreteras mexicanas hasta llegar a la frontera norte, por el Estado de Sonora.

Los extranjeros, en donde viajan niños, mujeres y hombres de diversas edades, son coordinados por la asociación “Pueblos Sin Fronteras”.

De la explanada externa de Palacio Municipal, partieron a la Central Poniente hasta llegar a la carretera Costera, en donde enfilaron su recorrido.

En la marcha desplegaron mantas y pancartas en las que señalan algunos de las justificaciones de su movilización desde Chiapas.

En algunas señalaron “Viacrucis emigrante 2018. Todos somos América. No a la discriminación”; así como “Todos en la lucha. Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan nos regresamos”.

En su agenda, esa caravana tiene contemplado realizar varias actividades a lo largo de su recorrido.

Muchas personas opinaron que se debe vigilar este contingente hasta que salga del Estado, para prevenir que no vengan infiltrados delincuentes o Maras Salvatruchas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Migrantes Pernoctan en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 25 de Marzo.- Más de mil personas entre mujeres, hombres y niños, procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, realizan la marcha del Viacrucis del Migrante, con el lema “Todos somos centroamericanos, cero en discriminación”.

Arribaron a la Ciudad de Huixtla esa tarde alrededor de mil 100 personas, quienes en la caminata que han emprendido, salieron de la frontera México con Guatemala, estuvieron en Tapachula el pasado sábado y ayer domingo pernoctaron en Huixtla.

Son apoyados por el Gobierno Municipal, brindándoles asistencia médica y suero oral a los niños que presentaban deshidratación; los Coordinadores de la caravana manifestaron que es una marcha pacífica, una caminata por la travesía del centroamericano en busca del sueño americano, pero que muchos quedan en el camino debido a la delincuencia.

Reconocen también que han cruzado pandillas de las corrientes mara salvatrucha, barrio 18 y 13, de quienes sus connacionales han sido víctimas de extorsión, amenazas y asesinatos, por lo que convocaron al Gobierno de México, específicamente de Chiapas, se les combata.

Van a visitar varios municipios, dijeron, la consigna es Arriaga, y buscan que las autoridades les brinden protección, ya que esta marcha se emprendió para sensibilizar a las autoridades, indicando “todos somos centroamericanos y todos somos migrantes”. EL ORBE/Luis Javier Ramos