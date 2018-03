Ya no más Injusticias de la CFE: Rutilio Escandón

* Ofrece mal Servicio a Costos Elevados.

El mal servicio y los cobros excesivos e injustificados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los padecen todos los días miles de familias mexicanas, lo que no se debe seguir permitiendo, aseguró Rutilio Escandón Cadenas.

“Basta de los abusos de la CFE, es injusto que tantas personas sean afectadas por esta empresa de interés público cuya función debería estar al servicio de los mexicanos y no para lucrar con los recursos de las familias”, expresó en entrevista.

Asimismo, el político chiapaneco lamentó que la reforma energética que fue promovida por el gobierno de la República, supuestamente para mejorar la calidad del servicio que ofrece el organismo y reducir las tarifas, únicamente haya sido una simulación pues hasta el momento no se ha hecho nada para frenar los abusos.

Rutilio Escandón destacó que, pese a sus contribuciones en la generación de energía eléctrica para el país, Chiapas no ha logrado que se le brinde un trato preferencial que se refleje en un mejor servicio y en precios justos, por el contrario, es uno de los estados donde más inconformidades se registran.

“Los abusos que la CFE comete contra el pueblo chiapaneco han sido ampliamente documentados, además que se han denunciado a través de diversos movimientos de resistencia civil pacífica”, agregó.

Finalmente fue claro al precisar que las injusticias de Comisión Federal de Electricidad han sido en contra no sólo de las comunidades indígenas o rurales, sino también de las familias que viven en el medio urbano, lo que significa que es un deber de todos como mexicanos exigir un trato digno y justo. Comunicado de Prensa