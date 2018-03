Manuel Velasco Presenta Quinto Informe de Gobierno Ratifica Compromiso con Damnificados por el Terremoto

* DETALLÓ LOS LOGROS DE SU GOBIERNO EN LOS EJES BIENESTAR, CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

* RECIBIÓ AL ESTADO CON UNA DEUDA DE 12 MMDP Y BURSATILIZACIÓN DE 6 MMDP, HEREDADA DE LA ANTEIOR ADMINISTRACIÓN; HOY CHIAPAS TIENE FINANZAS MÁS SANAS.

Con una convocatoria a seguir creyendo en Chiapas y aspirar siempre a llegar más lejos, sin conformarse con los logros alcanzados y manteniendo el orgullo y compromiso por esta tierra, el gobernador Manuel Velasco Coello presentó su Quinto Informe de Gobierno.

1 of 6

Los resultados alcanzados, dijo, son producto del trabajo y del esfuerzo que cada día realizan miles de mujeres y hombres para construir lo mejor de Chiapas, para atender lo que durante décadas estuvo abandonado, “representan cimientos más fuertes para llevar a Chiapas al siguiente nivel”, consideró.

En sesión extraordinaria de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, ante el diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, presidente de la Mesa Directiva y del Magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Velasco Coello rindió un detalle pormenorizado sobre la situación que guarda la administración pública estatal y subrayó avances obtenidos en cinco años de gobierno, contando para ello con la presencia del secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, representante personal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En este marco, el Secretario de Desarrollo Social destacó que la entidad ha enfrentado con firmeza los retos, por ello, hoy Chiapas es el séptimo estado que más redujo la pobreza extrema en todo el país, el primer estado a nivel nacional en la reducción del rezago educativo, la cuarta entidad federativa que más redujo la carencia por acceso a los servicios de salud, construyendo una gran infraestructura y con acciones contundentes, y la quinta que más redujo las carencias por calidad y espacios de la vivienda.

Estos logros obtenidos, dijo Pérez Magaña, no son casualidad, es un esfuerzo que hoy se refleja en resultados concretos con más clínicas, caminos y carreteras, escuelas, áreas deportivas y espacios públicos, mejores servicios, más turismo y como nunca en la inversión. En suma, en un entorno más digno y más propicio para alentar el desarrollo del estado y elevar la calidad de vida de sus familias.

“Su gobierno ha actuado con determinación y visión de futuro, apostando con soluciones de fondo y no de corto plazo, y ante momentos de dificultad como los que vivimos tras el sismo de septiembre pasado, se ha conducido con sensibilidad, coordinación y cercanía, hombro con hombro con el gobierno del señor Presidente de la República. Sabemos que no es tarea sencilla, que los retos del Estado como los retos del país exigen una labor permanente sin descanso, siempre juntos con la sociedad, como la que usted señor Gobernador ha encabezado mediante su liderazgo”, acotó.

El funcionario federal aseguró que el Gobierno de la República seguirá estando muy cerca de Chiapas, para atender una a una sus necesidades más apremiantes, brindando todo el apoyo necesario para continuar con éxito la etapa de grandes transformaciones afianzando el trabajo realizado para multiplicar las oportunidades y ampliar el bienestar ahí en donde aún hace falta, consolidando los esfuerzos que están cambiando para bien la vida de las familias y comunidades de este gran estado.

Mención especial merecieron temas como el terremoto ocurrido el pasado 7 de septiembre por el impacto que tuvo en la vida de la población y los daños que ocasionó; así como el próximo proceso electoral, que calificó como trascendental para el país y el estado, por lo que invitó a las y los chiapanecos a hacer una jornada cívica y de unidad, en la que participen con el objetivo común de consolidar el futuro de Chiapas y de las nuevas generaciones.

Velasco Coello reconoció y agradeció a nombre del pueblo de Chiapas la intervención inmediata del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, que implementaron el PLAN DN-III, fueron los primeros en auxiliar a la población y atender a los damnificados hombro a hombro, palmo a palmo, con gran solidaridad y humanismo, sin omitir el profesionalismo y espíritu de servicio de la Secretaría de Protección Civil estatal.

Resaltó el apoyo inmediato del presidente Peña Nieto y aseguró que al día de hoy se han entregado 42 mil 928 tarjetas con recursos para la reconstrucción de viviendas; de las cuales 30 mil 654 son por daño parcial y 12 mil 274 por daño total, que representan más del 90 por ciento del censo de afectados y se avanza en la reconstrucción de tres mil escuelas afectadas.

El buen uso y destino de los recursos para la reconstrucción, puntualizó, se garantizó desde los primeros días mediante un acuerdo de colaboración permanente con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública.

Al iniciar la presentación de resultados, el mandatario recordó que al inicio de su gobierno enfrentó la peor crisis financiera que haya atravesado cualquier gobierno en la historia de Chiapas, al recibir una deuda bancaria de 12 mil millones de pesos y una deuda bursatilizada de casi 6 mil millones de pesos, por esta razón se han pagado de intereses y de servicio de deuda más de 9 mil millones de pesos.

Agregó que al iniciar la administración el compromiso fue tener un Gobierno austero, transparente y eficiente, lo que implicó la reestructuración de la deuda, la reducción del salario de funcionarios de primer nivel y de los gastos de operación en más del 20 por ciento.

“Con estas acciones aseguramos a las próximas administraciones mejores condiciones del manejo de la deuda de las que nosotros recibimos, pero sobre todo, demostramos que se puede lograr un desarrollo sostenible sin empeñar el patrimonio de las y los chiapanecos. Por tercer año consecutivo las agencias calificadoras Moodys y Standards and Poors nos ubican como un gobierno económicamente estable”, afirmó, al tiempo que resaltó la cancelación definitiva del pago de la tenencia vehicular, que beneficia directamente la economía de un millón de familias.

Durante su discurso, el Gobernador Velasco reconoció al presidente Peña Nieto, a quien llamó “Presidente valiente”, porque fue él, quien por primera vez volteó su mirada a esta tierra como una región donde comienzan las nuevas oportunidades para México.

Posteriormente, de manera muy detallada se refirió a las acciones desarrolladas para cumplir las metas y objetivos trazados en los cuatro ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo: Crecimiento, Bienestar, Desarrollo y Medio Ambiente.

Crecimiento

La seguridad es una tarea que requiere de coordinación permanente, el trabajo conjunto realizado con la Federación, y especialmente con la Secretaría de Gobernación, con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y los gobiernos municipales, han permitido buenos resultados.

Hoy Chiapas es uno de los estados más seguros del país, así lo registra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad que realiza el INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la organización “Semáforo Delictivo”; la organización “Observatorio Nacional Ciudadano” y el “Índice de Paz México 2017”.

A partir de este año, las y los policías cuentan con un aumento a su salario del 43 por ciento. Los mil 400 elementos de la policía Fuerza Ciudadana están certificados bajo los estándares de una policía investigadora, técnica, científica y profesional.

Se puso en marcha la primera Fiscalía del país especializada en Delitos cometidos contra Migrantes; se construyeron e inauguraron las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros, se construyó el nuevo Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de la Defensa Nacional se construyó el nuevo Cuartel Militar en el municipio de Chicomuselo, el cual ayudará a fortalecer la seguridad en la frontera sur de Chiapas.

En materia de justicia, Chiapas es uno de los primeros estados en poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Junto con el Poder Judicial se han puesto en operación 14 salas de juicios orales, equipadas con tecnología de punta y una red que permite mantener comunicados a los juzgados con los reclusorios.

La seguridad es un reto que exige un trabajo y dedicación las 24 horas del día, de los 365 días del año, y se continuará trabajando para mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros del país.

En septiembre dio inició una nueva etapa en la historia económica, desde Puerto Chiapas, el Presidente decretó la creación de la primera Zona Económica Especial del país, que a mediano plazo se consolidará para generar crecimiento, desarrollo y sobre todo, nuevos empleos en el Soconusco, la Costa y la Sierra de Chiapas. En los próximos años se tiene proyectada una inversión de más de 5 mil 800 millones de dólares.

La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas es un símbolo de progreso que marca un antes y un después para los estados del Sur del país y especialmente para Chiapas. Hoy se exporta ocho veces más que hace cinco años, se avanza en atracción de inversión privada con más de 15 mil millones de pesos, lo que ha generado más de 50 mil empleos directos e indirectos, se han entregado más de 9 mil millones de pesos en financiamientos y se han apoyado a más de 73 mil empresas y emprendedores.

Chiapas logró ascender cuatro lugares en el ranking de los destinos más visitados de México, pasó del lugar 12 al octavo, aumentó un 60% la conectividad aérea, con siete aerolíneas se recibió en la entidad a cinco millones de pasajeros. En breve se iniciarán obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

En Tapachula se reconstruyó el emblemático Malecón de Puerto Madero e inauguró la nueva “Plaza Madero”. En Tuxtla Gutiérrez se abrieron las nuevas instalaciones de la “Casa de Artesanías” y se construyó el primer “Museo del Niño”.

El turismo es uno de los pilares de la economía de Chiapas, por eso se redobla el trabajo en equipo y las campañas de promoción para consolidar al Turismo como una de las industrias más fuertes y exitosas de Chiapas.

Se inauguró en Puerto Chiapas el primer Parque Agroindustrial del Sureste de México para instalar 75 fábricas y procesadoras, que beneficiarán a 15 mil productores de la Costa y el Soconusco. Están aseguradas las primeras 13 empresas y una inversión inicial de 300 millones de pesos; además cada semana se están exportando 5 mil toneladas de plátano chiapaneco hacía los Estados Unidos.

Se entregaron más de 17 mil sementales bovinos y ovinos de alto registro. Chiapas se consolidó en el tercer lugar nacional en hato ganadero con 2 millones 700 mil cabezas.

Por primera vez Chiapas tiene un gobierno que volteó a ver a los pescadores con la creación de programa “Bienestar Pescando con el Corazón” para entregar un apoyo económico a 8 mil pescadores en tiempo de veda, para proteger su ingreso y apoyar a sus familias.

Bienestar

El gobierno de Chiapas es humanista, cercano a la gente, hoy en Chiapas 6 de cada 10 hogares cuentan con apoyos que les ayudan en su gasto diario.

Las mujeres son la prioridad, para ellas se pusieron en marcha los programas “Bienestar Salario Rosa”, “Canastas Alimentarias para Jefas de Familia”, “Bienestar de Corazón a Corazón” y “Palabra de Mujer”.

En San Cristóbal de Las Casas se inauguró la primera “Ciudad Mujer”, el centro más completo de toda la República Mexicana donde 17 instituciones trabajan de manera coordinada para dar una atención integral a mujeres de 19 municipios de Los Altos de Chiapas, beneficiando especialmente a más de 200 mil mujeres indígenas.

“Ciudad Mujer” cuenta con un Centro de Justicia para las Mujeres, Albergue para Víctimas, Centro de Atención Telefónica y Talleres de Oficios y Clínica de la Mujer.

Más de la mitad de los afiliados al Seguro Popular son mujeres; hay 13 Clínicas de la Mujer y muy pronto será inaugurada la del municipio de Huixtla. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal, en esta administración se ha registrado el menor número de muertes maternas en la historia de Chiapas.

Se impulsó la Agenda de Derechos de la Mujer más completa del país para garantizar el respeto laboral y castigar de forma más severa el hostigamiento sexual. Se armonizó la legislación estatal con las medidas de la Declaratoria de Alerta de Género; ahora la violencia económica y la patrimonial son consideradas como violencia de género.

En Chiapas se ha puesto un ¡Basta! a la violencia en contra de las mujeres.

De acuerdo con los últimos resultados del CONEVAL, Chiapas es la entidad que más ha reducido la pobreza extrema y más de 155 mil chiapanecos superaron la pobreza extrema. Es el tercero en el país que más redujo las carencias de acceso a la alimentación y a los servicios de salud.

Se arrancó el programa de construcción y rescate hospitalario más importante y sin precedente, construyendo y rehabilitando 33 clínicas y nuevos hospitales en todas las regiones del estado, con espacios especializados y equipamiento de primer nivel; habrá tres de los hospitales de especialidades más grandes y modernos del Sureste mexicano.

En Tapachula se construye el nuevo Hospital del IMSS de 180 camas, que contará con 38 especialidades y el nuevo Hospital de Tapachula de 120 camas, que contará con 22 especialidades y beneficiará a más de 700 mil habitantes del Soconusco.

En breve se inaugurarán los Hospitales Básicos de 12 camas de los municipios de Oxchuc, Simojovel, Amatán, y Salto de Agua; los Centros de Salud de los municipios de Chanal, Chapultenango, Chicomuselo, Chilón, Huixtán, Nicolás Ruiz y Salto de Agua y los Centros de Salud con Servicios Ampliados en Jitotol, Huitiupán, Pantelhó y Tumbalá.

Con el esfuerzo conjunto del gobierno federal y el gobierno del estado se dejará a Chiapas uno de los legados más importantes en materia de infraestructura hospitalaria y de atención médica.

Convencidos de que la mejor forma de construir el futuro es trabajar a favor de la educación, se fortalecieron los programas de paquetes escolares gratuitos para un millón 400 mil estudiantes de educación básica, desayunos escolares; se rehabilitaron y equiparon más de 9 mil espacios educativos; 2 mil 575 nuevas aulas en todos los niveles educativos, así como construcción, rehabilitación y equipamiento de más de 900 nuevos espacios educativos de nivel superior.

Apenas hace unos días se puso en marcha el nuevo programa de becas de transporte para los estudiantes universitarios más destacados, para apoyarlos económicamente con el gasto de transporte durante todo el semestre.

El gobernador reconoció el trabajo que realizan maestras y maestros, a las comunidades educativas, y les reafirmo que seguirá fortaleciendo la equidad y la calidad educativa, “porque el futuro de Chiapas está en sus aulas”.

Para apoyar el desarrollo integral de la juventud, se impulsó la Cruzada Estatal a favor del Deporte, en la que han participado 500 mil personas. Nunca antes se habían recuperado y construido tantos espacios deportivos.

En atención a los adultos mayores se beneficia mes con mes a 375 mil personas con un apoyo económico a través del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal.

Desarrollo

Con el Plan de Infraestructura más importante de la historia, se construyeron, conservan y modernizan más de 30 mil kilómetros de carreteras y caminos que durante mucho tiempo habían permanecido en el abandono.

Comunicamos a Chiapas como nunca antes, con el nuevo Corredor Carretero, que es el conjunto de obras estratégicas más importante y de mayor impacto de los últimos tiempos.

En la Frailesca, el principal granero de Chiapas, se modernizan 70 kilómetros de la carretera que va de Villaflores a Ocozocoautla y a Tuxtla Gutiérrez. También se construye el Puente atirantado en La Concordia, que va a unir la Sierra con la Frailesca, una de las obras más modernas del país. En Tuxtla Gutiérrez se construye el nuevo Libramiento Sur, la obra vial más importante de los últimos años para la región Metropolitana.

Este tipo de obras de gran impacto impulsan la vocación productiva, turística y comercial de todas las regiones de Chiapas.

Medio Ambiente

En Chiapas se hizo del medio ambiente uno de los principales ejes de gobierno, lo que significa que todas las políticas y programas son compatibles con la protección de la naturaleza. Se impulsa la Educación Ambiental, un programa único en el país que está cumpliendo cinco años formando generaciones de niños y jóvenes con una nueva conciencia ambiental.

Con la campaña más agresiva de reforestación se restauraron 81 mil hectáreas con 75 millones de plantas. Al cierre del 2017, por cuarto año consecutivo, Chiapas no figura en la lista de los diez estados con mayor superficie afectada por incendios.

En un trabajo conjunto con los ejidatarios y Conagua, se restauró al 100% el caudal de las Cascadas de Agua Azul, una de las bellezas naturales más importantes de Chiapas y de México.

Cuidar, conservar y amar a la naturaleza es tarea y responsabilidad de todos, porque el medio ambiente es una causa que debe unir a la población a favor de las futuras generaciones.

El mandatario estatal también estuvo acompañado por su esposa, la señora Anahí Puente de Velasco; su señora madre, Leticia Coello de Velasco; los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y de Puebla, José Antonio Gali Fayad; del General de División Diplomado de Estado Mayor y comandante de la Séptima Región Militar, Luis Alberto Brito Vázquez y del Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarderos, Comandante de la Décima Cuarta Zona Naval, así como legisladores federales, locales, presidentes municipales, entre otros. ICOSO