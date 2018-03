Profeco Intensifica Vigilancia en Establecimientos Durante Vacaciones

* Para Evitar Abusos a los Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- Al iniciar el periodo vacacional, la Subdelegación Tapachula de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) refuerza las acciones de verificación y vigilancia en comercios con mayor afluencia durante la Semana Santa para evitar que se violenten los derechos de la población y se afecte la economía familiar.

El subdelegado de la Profeco, Emilio Pinzón González, afirmó que se ha desplegado personal en mercados públicos, centros turísticos, balnearios y restaurantes, que son los lugares que mayor afluencia llegan a presentar durante estos días, donde se verifica que no se alteren los precios a fin de proteger los derechos de los visitantes.

Muchos establecimientos elevan sus precios al tener gran demanda de sus productos y servicios, práctica que afecta la economía de la población, por ello se monitorea de manera permanente y en caso de no justificarse, pueden ser sancionados administrativa y económicamente, dijo.

También se mantiene una especial vigilancia en el aeropuerto y en terminales camioneras, donde se verifica que se reparten no sólo los precios de boletos, sino también las promociones y descuentos a estudiantes y adultos mayores.

Aquellos comercios que se les sorprenda al realizar prácticas comerciales abusivas, advirtió, serán suspendidos de manera total en la comercialización o prestación de servicios, además de ser sancionados de manera económica.

El funcionario federal puntualizó que las sanciones económicas van desde los 5 mil hasta un millón de Pesos, por ello, exhortó a los comerciantes a respetar los derechos de los consumidores y evitar ser sancionados.

Finalmente, pidió a la población denunciar cualquier abuso del que puedan ser víctimas por el sector comercial durante este periodo vacacional, porque sólo así es como se puede sancionar y evitar que cualquier comerciante continúe o quiera poner en marcha alguna práctica abusiva. Agencia Intermedios