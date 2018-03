Restauranteros Esperan Elevar el 100% sus Ventas en Semana Santa

* Por Gran Demanda de Mariscos.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- Con el inicio del periodo vacacional, muchos de los comerciantes restauranteros o de venta de mariscos, ven esperanzas de incrementar sus ventas, ya que durante el año, la competencia, la llegada de las lluvias y la falta de recursos económicos no permite tener un crecimiento gradual.

En este sentido, los comerciantes dedicados al servicio de coctelería y de todos los productos del mar del centro de Tapachula, tienen las expectativas altas en sus ventas, pues señalan que podrían llegar a incrementar hasta el 100 por ciento durante los días jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana.

El propietario de Coctelería “Lupita”, José Antonio Manzo, señaló que a inicios de la semana, los comensales comienzan a recorrer los negocios de los productos exquisitos de mariscos y mojarras, que conforma una tradición gastronómica en esta ciudad, por lo que no dudan que será una recuperación económica importante.

En comparación con otros lugares como los negocios establecidos en las playas de Tapachula, los negocios del centro de la ciudad se han caracterizado por llevar al paladar de los clientes, sólo productos frescos del día, por ello su sabor y sazón es muy diferente, sostuvo.

Explicó que gracias a que los productos no han subido de precio en los mercados, les da la posibilidad de ofertar sus cartas con los mismos precios, y no visualizan un aumento por ser Semana Santa, o porque ellos vean la llegada de turistas, pues argumentan que es mejor ofrecer precios accesibles para elevar más sus ventas.

Una vez que concluya la Semana Mayor, la afluencia de comensales se ve mermada considerablemente porque a veces las posibilidades económicas para una familia de clase media no permite consumir estos productos de forma regular. Agencia Intermedios