Aeroméxico Incrementa sus Tarifas al Doble; Llegada del Airbus a Tapachula Abaratará Costos

* A PARTIR DE ESTE DOMINGO HABRÁ NUEVOS HORARIOS Y TARIFAS AÉREAS PARA TAPACHULA.

* EL AIRBUS 321, TRAÍDO POR LA EMPRESA VOLARIS, PERMITE TRASLADAR CÓMODAMENTE A 230 PASAJEROS A MENOR PRECIO QUE AEROMÉXICO.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo.- Aeroméxico envió una circular a las empresas turísticas de la Frontera Sur, en el que les informa que ha realizado cambios en sus precios y ha decidido aplicar las “tarifas de terror” a ésta región, es decir, de las más caras del país, informó el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa de Chiapas, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez.

En rueda de prensa, dijo que Aeroméxico ya empezó a aplicar esos tabuladores, como cuando también lo hizo en el 2014, que provocó que se desplomara el turismo, sobre todo el ejecutivo, de negocios y el empresarial a la región.

“No es posible que Aeroméxico esté vendiendo un boleto redondo de Tapachula a la capital del país y viceversa, en casi 14 mil pesos”, reprochó.

Al entrar esas nuevas disposiciones de Aeroméxico, según dijo, ya está impactando negativamente al Soconusco y a Guatemala, luego de que alrededor del 25 por ciento de los usuarios del Aeropuerto Internacional de Tapachula, son de esa nación centroamericana.

Recordó además que, a finales de ese mismo 2014, llegó la aerolínea Volaris a Tapachula, y con ello se genero una competencia que permitía precios accesibles, pero que eso cambio el año pasado cuando desde algún escritorio de la Ciudad de México hicieron modificaciones en los horarios y con ello se redujo la capacidad de los aviones que mandaban.

Sin embargo no todo son malas noticias, el también director general de la empresa turística “Vuela”, confirmó que llegará el gran Airbus 321 de Volaris a Tapachula, que permite trasladar cómodamente a 230 pasajeros.

Actualmente, esa aerolínea envía aviones a Tapachula con capacidad de 144 pasajeros. Al aumentar su oferta de lugares disponibles, se prevé que también lanzará precios accesibles que podrían llegar al 50 por ciento menos que las que ofrece Aeroméxico.

El primer vuelo del Airbus de Volaris, uno de los aviones más grandes que ha llegado a la ciudad, será de la Ciudad de México a Tapachula a las 10: horas y llegará a su destino a las 12:20.

Mientras que el regreso está programado que ocurra todos los días a las 12:52 y llegué a la capital del país a las 14:50 horas.

Eso permitirá, según explicó, que Tapachula cuente a partir del domingo con 11 conexiones, entre ellos los destinos de Mérida, Monterrey, Cancún, Tijuana, Guadalajara, Hermosillo, Torreón, Los Ángeles y Miami.

Considero que todo eso, pero sobre todo las tarifas accesibles, v a contrarrestar con la postura que ha adoptado Aeroméxico nuevamente con la Frontera Sur.

Cuando las dos empresas que ofrecen los servicios aéreos en Tapachula tuvieron que reducir sus tarifas por la llegada del Airbus por primera vez a Tapachula -hace un par de años-, hubo muy buena respuesta de parte del turismo nacional, sobre todo de Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Morelia, la capital del país y Guadalajara.

Jorge Alfredo abordó ante los representantes de los medios de comunicación, otros temas y novedades que asegura serán de gran repercusión positiva para la frontera sur.

Por ejemplo recordó que durante muchos años, los turistas mexicanos y extranjeros que buscaban vacacionar en el norte del país, ahora han decidido cambiar hacia ésta región de Chiapas, sobre todo por los graves problemas de inseguridad que hay en aquella franja del país, “que no queremos que ocurra aquí”.

Informó que Cancún es la región que está atrayendo más turistas, pero que también Chiapas se ha visto beneficiado con esos flujos de visitantes.

En ese sentido, comentó que Tapachula ha tomado un papel relevante porque la ciudad sola, como destino turístico, aún no puede ofertar un producto turístico internacional que atraiga a los visitantes, pero se ha convertido en un corredor turístico hacia Guatemala.

Eso permite hacer una buena promoción, sobre todo de los parques que tiene Guatemala ubicados a unos ciento cincuenta kilómetros de Tapachula, lo que ha favorecido de manera importante al turista.

Reveló que para esta Semana Santa, están confirmados varios grupos de turistas del interior del país que contrataron -en paquete- para dos días de estancia en San Cristóbal, dos en Tapachula y cuatro más en Guatemala.

En tanto que el Instituto de Recreación Para los Trabajadores (IRTRA) de Guatemala, ha anunciado la inauguración de su tercer parque temático, que es cien por ciento ecológico y que promociona 120 habitaciones que se encuentran instaladas en la copa de los árboles y que ni siquiera Disneylandia cuenta con ese tipo de servicios.

Así también, que se está ofertando en territorio guatemalteco un destino diferente, que es un equivalente a las Cascadas de Agua Azul o los Lagos de Montebello de Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello