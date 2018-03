El TRI Pierde 1-0 Contra “la Banca” de Croacia

La Selección mexicana hizo el ridículo.

AT&T Stadium; 27 de marzo.- A la Selección Mexicana todo le salió mal en el partido contra Croacia, primero los balcánicos no se presentaron con todas sus figuras, después Néstor Araújo salió lesionado de la rodilla izquierda y fue llevado al hospital, Carlos Salcedo se fue con molestias en el hombro izquierdo y por si fuera poco el equipo de Juan Carlos Osorio perdió 1-0 gracias a un penal por una falta de Miguel Layún.

Un partido que en un inicio serviría para enfrentar a un equipo con características similares a las de Alemania terminó siendo un desastre, pues los hombres colocó Osorio para ver si lograban ganarse un lugar en la lista final como Pizarro y Govea dejaron mucho que desear y terminaron saliendo para el segundo tiempo.

Osorio sigue experimentando a unos meses del Mundial, volvió a colocar un rombo en el medio campo y dejó descubierta la zona defensiva y en un contragolpe a los 16 minutos fue que salió lesionado Araújo al intentar tapar un disparo de Rebic, quien minutos antes ya había inquietado el arco de Ochoa.

La lesión del zaguero de Santos le cambió el rostro al partido, la dinámica no fue la misma y no era para menos, una lesión a estas alturas del calendario puede ser catastrófico y dejarlos fuera de la Copa del Mundo.

México careció de ideas, el equipo se vio partido al frente. El medio campo nunca se encontró y Lozano, Chicharito Vela nuncxa tuvieron una ocasión de peligro real sobre el arco croata, incluso Hernández tuvo que bajar en más de una ocasión hasta el círculo central para tocar la pelota.

Los cambios y las modificaciones del segundo tiempo no ayudaron en nada, primero Diego Reyes se fue lesionado de un problema muscular por el poco tiempo que tuvo de calentamiento para suplir a Araújo y después Salcedo se fue también por unas molestias en el hombro izquierdo producto de una fuerte entrada de Kovacic.

A toda la malaria que encontró el Tri en Dallas con las lesiones y el pobre funcionamiento, Miguel Layún en una jugada sin nada de peligro cometió una falta dentro del área sobre Tin Jedvaj e Ivan Rakitic ejecutó de gran manera la pena máxima para vencer a Ochoa.

Este ensayo le debe servir a Osorio para entender que el sistema no está funcionando y que a meses del Mundial todavía puede regresar al que tantos éxitos le dio durante la eliminatoria, donde a pesar de que el Tri no jugaba bonito, al menos los jugadores se entendían y no parecían perdidos dentro del campo. Agencias