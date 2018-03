Rosario Robles Reconoce Pendientes en la Reconstrucción

* En Medio de Señalamiento de Corrupción.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, reconoció algunos pendientes en la entrega de recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre.

La inversión total para atender a los afectados por los sismos fue de alrededor de 8 mil 861 millones de pesos; de ese recurso, han sido depositados 7 mil 544 millones (faltan mil 271 mdp) y que de éstos los damnificados han retirado 6 mil 437 millones.

Sin embargo, pidió a la sociedad que se dimensionara lo que se ha realizado en seis meses: labor humanitaria, “levantamos un censo, hicimos talleres, demolimos, se empezó la autoconstrucción, con las asistencias técnicas, y ya estamos con 41 mil viviendas que se están levantando, es una cifra récord”, resaltó.

Además, la secretaria confió en que al término de la administración del presidente Enrique Peña Nieto todas las viviendas que reportaron daño total estén totalmente reconstruidas.

“Nosotros estamos calculando que para el último día de noviembre esté prácticamente el 100 por ciento de la viviendas reconstruidas, las que no se construyan, no es responsabilidad del Gobierno Federal, la gente ya tiene su recurso y es su responsabilidad reconstruir su vivienda, eso quiero decirlo 10 veces, porque no quiero que el 30 de noviembre digan ‘el Gobierno dejó botadas no sé cuántas viviendas’, no, el gobierno ya cumplió al entregar el recurso”, recalcó Robles.

De las 59 mil 656 casas que reportaron daño total, 41 mil 564 están en proceso de reconstrucción, de las cuales sólo alrededor de 2 mil ya fueron terminadas.

Otras 12 mil reportan el 75 por ciento de avance; 11 mil 472, el 50 por ciento; 7 mil 140, el 25 por ciento, y 8 mil 700 ya iniciaron la reconstrucción.

Con información de la Sedatu, indicó que la Ciudad de México figura con más rezago, con el 46 por ciento de reconstrucción de viviendas con daño total; le sigue Morelos con el 67 por ciento de avance, Oaxaca con el 73 por ciento, Chiapas con el 78 por ciento, Puebla con el 80 por ciento, Estado de México con el 94 por ciento y Guerrero con el 97 por ciento.

“Este proceso implicó cuatro ministraciones de recursos, de los gobiernos federal y de los estados, de tal manera que se fueron otorgando estos recursos de manera paulatina y así fueron los procesos de autoconstrucción, en algunos casos los recursos de los estados apenas están llegando, apenas están bajando, y esto ha implicado que el proceso vaya con la lentitud de los recursos que se están otorgando”, explicó Robles Berlanga en conferencia.

La funcionaria señaló que poco más de seis meses después de los temblores, la Ciudad de México y Chiapas aún tienen pendientes fondos por ejecutar.

“El Gobierno Federal ha puesto el 100 por ciento de los recursos que tiene que aplicar, están aplicados en las tarjetas, en el caso de la Ciudad de México hemos tenido un proceso más lento dado que muchas de las familias no se encontraban al momento de pasar a entregarles las tarjetas.

Robles indicó que 56 mil titulares de viviendas con daño total ya recibieron sus tarjetas Bansefi para la reconstrucción de sus hogares y 2 mil 960 aún no las reciben.

Sobre los dueños de viviendas con daños parciales, la titular de Sedatu precisó que 106 mil 243 ya cuentan con la tarjeta Bansefi y que quedan pendientes por recibirla 5 mil 380, para labores de remodelación. Agencias