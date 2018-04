Más de 40 Mil Motocicletas sin Emplacar en la Costa y Soconusco, Muchas son Utilizadas Para Delinquir

*EL DELEGADO DE HACIENDA DEL ESTADO EN HUIXTLA, NÉSTOR CUELLO, CALIFICO COMO ALARMANTE LA CANTIDAD DE MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LOS MUNICIPIOS DE MAPASTEPEC, ESCUINTLA, ACAPETAHUA, ACACOYAGUA, VILLA COMALTITLÁN, TUZANTÁN Y HUIXTLA.

Huixtla, Chiapas; 04 de abril.- El delegado de Hacienda del Estado en Huixtla, Néstor Cuello, dio a conocer que es alarmante la cantidad de motocicletas que existen sin regularizar en los municipios de Mapastepec, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Tuzantán y Huixtla.

Dio a conocer que de un aproximado de 40 mil motocicletas, únicamente el 25 ó 30% están emplacadas. Eso ha dado margen a la delincuencia, ya que a bordo de motocicletas sin documentos se han cometido ejecuciones, asaltos y robos con violencia, ya que es también hay un alto índice de robo de motocicletas en la región Costa Soconusco.

Esto ha contribuido a dar margen a que los delincuentes queden impunes; sin embargo existe un problema en donde Tránsito y autoridades policiacas no llevan a cabo los operativos y sanciones correspondientes; en concreto no existe un control.

Por otro lado advirtió que en el refrendo de pago vehicular existe morosidad por parte de los propietarios. Advirtió que en estos municipios que le corresponde como sede Huixtla, hay 2 centros de recaudación que se encuentran en el municipio de Acapetahua y Acacoyagua, y hay un parque vehicular de aproximadamente 70 mil automóviles, pero únicamente han cumplido con su obligación fiscal un 40 ó 45%.

Puntualizó que de 2009 a la fecha, la mayoría de los conductores están actualizados en sus pagos, sin embargo de años anteriores van arrastrando una deuda; otro de los casos es que muchas personas que venden sus vehículos no realizan los trámites para darlos de baja.

Por lo tanto, el funcionario exhortó a cumplir con las obligaciones para tener mayor certeza jurídica y que a la vez exista mayor recaudación en cada municipio. EL ORBE/Luis Javier Ramos