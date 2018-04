Candidatos Presidenciales Responden a las Amenazas de Trump y Piden Unidad

CDMX.- Los cuatro candidatos presidenciales respaldaron la respuesta que dio el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste anunciara el despliegue de hasta 4 mil militares en la frontera, para frenar la inmigración ilegal.

Además, hicieron un llamado de unidad por México sin importar los colores o los partidos a los que representan.

Peña Nieto pidió a Trump que si sus últimas declaraciones sobre desplegar a la guardia civil en la frontera de los Estados Unidos con México, derivan de una frustración de política interna en su país, con sus leyes o su Congreso, las dirija hacia ellos y no contra los mexicanos.

AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición que forman Morena-PT-PES, celebró que el mandatario mexicano haya respondido a Trump.

“He tratado el tema sobre las amenazas del presidente Trump y su memorándum para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Hoy en Laredo volví a abordar el asunto y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo”.

En días anteriores el tabasqueño consideró equivocada esa política de Donald Trump, y reiteró que “es mejor conseguir un acuerdo de buena vecindad, que debemos tener relaciones de amistad y respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo”.

Agregó que el señalamiento del mandatario estadounidense respecto del uso de militares en la frontera es, hasta el momento, propaganda.

Asimismo, en el acto realizado Durango, López Obrador llamó a la unidad, “tenemos que hacer a un lado los pleitos, las divisiones, estamos a punto de lograr la transformación de México y lo vamos a hacer entre todos”.

ANAYA

El candidato del Frente (PAN-PRD-MC) Ricardo Anaya calificó de correcta la postura asumida por Peña Nieto.

Desde Puebla dijo que ahora hay que dejarle claro a Trump que no se van a aceptar los ataques y amenazas, “y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición y no haya respeto a nuestra nación”.

Anaya consideró absolutamente inaceptable la posición que ha asumido el presidente Trump, de amenazar con la militarización de la frontera con México.

“Es correcto que el Gobierno Federal haya fijado una postura frente a los ataques de Trump, pero no es suficiente. Debemos decir con firmeza que las negociaciones con EUA están condicionadas a que cesen las amenazas hacia los mexicanos. Es momento de unidad nacional”.

ZAVALA

La candidata independiente Margarita Zavala, aplaudió también lo dicho por Peña. Opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los candidatos se unen en una sola voz para defender la dignidad de México.

Dijo que los contendientes seguirán unidos para pedir respeto al trato hacia México y los mexicanos.

“Vayamos Presidente @EPN, todos los candidatos y miles de mexicanos juntos a la frontera. Mandemos una señal de solidaridad a nuestros paisanos para que sepan que no están solos y a los millones de estadounidenses que quieren y respetan a México. #JuntosIsTogether”

Zavala entregó una carta dirigida al mandatario Donald Trump, en la Embajada de Estados Unidos en la que lo insta a considerar la determinación de enviar a la Guardia Civil a la frontera con la nación mexicana.

MEADE

El candidato del PRI, José Antonio Meade apoyó la posición que tomó el mandatario y las de sus contendientes en defensa de la soberanía y dignidad nacional. “Unidos somos más fuertes” señaló a través de su cuenta de Twitter.

“Suscribo la firme posición del Presidente @EPN, así como la postura de @RicardoAnayaC,@lopezobrador_ y @Mzavalagc en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional, ante las amenazas de @realDonaldTrump. Unidos somos más fuertes. En breve, un nuevo posicionamiento al respecto”. Agencias