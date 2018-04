México no Negociará con Miedo, Afirma Peña Nieto al Gobierno de Donald Trump

*CANDIDATOS PRESIDENCIALES RESPALDAN LA POSTURA DEL GOBIERNO MEXICANO. *LA RESPUESTA DE ENRIQUE PEÑA NIETO, SE DA DESPUÉS QUE TRUMP ORDENÓ DESPLEGAR A LA GUARDA NACIONAL EN LA FRONTERA SUR DE ESTADOS UNIDOS.

Ciudad de México, 5 de abril.- Al fijar la posición de México ante el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en su frontera sur, el presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México no negociará con miedo con el gobierno del presidente Donald Trump.

En un mensaje a la nación, difundido la tarde de este jueves en redes sociales y que será transmitido en cadena nacional de radio y televisión a las 21:00, el mandatario dijo de manera directa al presidente de Estados Unidos:

“Presidente Trump: si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo.

Fue una respuesta inédita, como no lo había hecho desde que Donald Trump asumió el Gobierno de Estados Unidos.

En un mensaje al país, el presidente Enrique Peña Nieto, sugirió al magnate neoyorquino que revise el origen de su enojo.

“Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos”, dijo.

“No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”.

La respuesta de Peña Nieto se da después que Trump ordenó desplegar a la Guarda Nacional en la frontera sur de Estados Unidos.

Serían entre 2,000 y 4,000 militares los que, según reveló la Casa Blanca este jueves, apoyarían a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Pero el mensaje del Presidente mexicano también responde a una serie de tuits y comentarios del magnate, motivados por una caravana de migrantes de Honduras que pretendía llegar a la frontera norte de México.

Trump advirtió que cancelaría las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), si el Gobierno mexicano no detenía a los centroamericanos.

“Es mejor que la gran caravana de gente de Honduras, que viene a través de México hacia nuestra frontera de ‘leyes débiles’, se detenga. El TLCAN está en juego, así como las ayudas extranjeras para Honduras y los países que permiten que esto suceda. ¡El congreso debe actuar ahora!”, tuiteó el mandatario el martes.

A esto, Peña Nieto respondió: “Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América: no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo”.

“Exigimos respeto”.

Aunque no es la primera vez que el Gobierno estadounidense envía a la Guardia Nacional a su frontera sur, la decisión de Trump no fue bien recibida en México.

El Senado mexicano exigió respeto al Presidente estadounidense y demandó al Gobierno de Peña Nieto suspender la colaboración binacional en materia migratoria.

También rechazaron el despliegue de tropas los cuatro candidatos presidenciales: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade.

En Twitter, la independiente Zavala escribió a Donald Trump: “A la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y le exigimos respeto”.

Peña Nieto recordó estos pronunciamientos en su mensaje a la nación, en el que recordó el tono negociador de su Gobierno con el Presidente estadounidense.

“Los esfuerzos del gobierno de México se han dirigido a construir una relación institucional, de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones”, dijo Peña Nieto en respuesta a la decisión de Trump de mandar tropas a la frontera.

Donald Trump prometió en su campaña presidencial ampliar el muro fronterizo entre su país y México.

La relación entre ambos países “es intensa y dinámica que naturalmente nos representa retos”.

Pero eso no justifica “actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países”, insistió Peña Nieto.

“Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”. Agencias