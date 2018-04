Motozintlecos Salen a las Calles Exigiendo Seguridad

Motozintla, Chiapas; 5 de Abril.- Ante el alto índice delictivo que prevalece en este municipio, habitantes salieron a las calles a protestar y exigieron a las autoridades que les brinden mayor vigilancia policiaca.

Partieron desde el panteón municipal, que es uno de los focos rojos en esta población, donde la última agredida fue la profesora Deyanira “N” el 28 de Marzo a las 10 de la mañana, cuando acudió a dejar flores a su abuelita.

Tras recorrer las principales calles de la ciudad, se plantaron frente a la instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado zona Sierra, donde lamentaron que hasta el momento la carpeta de investigación no tiene avances.

Martha Celia Guzmán Díaz, madre de la víctima, denunció que en esta población la vigilancia policiaca es nula y el actual presidente municipal Víctor Lavalle Cuevas, en nada se ha preocupado por atender esa problemática y tampoco ha solicitado la participación de otras corporaciones policiacas para reducir los índices delictivos.

Posteriormente, se trasladaron a la Presidencia Municipal donde realizaron un mitin y pegaron pancartas donde expresaban su inconformidad por la falta de vigilancia policiaca y por la agresión que sufrió la docente que vino de vacaciones y presenta severos golpes en todo el cuerpo.

Guzmán Díaz manifestó que el de su hija no es el único caso de agresión e intento de homicidio por parte de la delincuencia, y exigió que éste y otros casos no queden en la impunidad, como ha sucedido siempre en este municipio donde la inseguridad ha rebasado a las autoridades.

Por su parte, la Fiscal del Ministerio Público les respondió que apenas están integrando las indagatorias y que la carpeta de investigación será turnada a la Fiscalía de Distrito zona Sierra, con la finalidad de atender este caso.

El 23 de Enero de 2017 el encargado del panteón municipal, Juan Escobar Santizo, a través de un escrito reportó al alcalde Víctor Lavalle la ola de atracos en ese inmueble, pero nunca le hicieron caso. EL ORBE/Rodolfo Hernández González