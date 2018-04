Cafetaleros 3 – 1 Mineros en el Estadio “Manuel Velasco Coello”

* El Equipo Tapachulteco Logró una Excelente Ventaja de Local.

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril.- Cafetaleros de Tapachula consigue importante victoria al imponerse 3-1 a Mineros de Zacatecas, en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura 2018, de la Liga de Ascenso MX, en el estadio olímpico “Manuel Velasco Coello”.

El equipo local no contó en la cancha con uno de sus mejores hombres por lesión, el “Hobbit” Christian Bermúdez, sin embargo, la gente que estuvo en la cancha jugó con ímpetu, concentrado y con el deseo de salir con la victoria.

A los Albiverdes no les importó para nada enfrentar en esta llave al superlíder del torneo, y se plantó en la cancha a jugarle al tú por tú, no sólo con la idea de obtener un buen resultado, sino también para tomar venganza de una liguilla anterior cuando el cuadro zacatecano dejó fueron a los tapachultecos.

Con esa mentalidad y tal como ha sido su estilo, el cuadro dirigido por Gabriel Caballero se fue adelante desde el primer minuto, y fue allí cuando consiguió su primer tanto por conducto de su goleador Leonardo Ramos, cuando éste aprovechó un rechace del portero Rafa Ramírez en una jugada por el centro del área de José Ayoví, y tiró hacia la portería que había quedado desguarnecida.

El conjunto tapachulteco siguió presionando. En el minuto 7 tuvo otra aproximación en un tiro de esquina que por poco supera al portero zacatecano, pero éste se avivó y logró sacar a tiro de esquina por arriba del larguero.

En el minuto 19 hubo un jalón de la camiseta al brasileño Ayoví, y cayó dentro del área, pero el árbitro consideró que no hubo falta.

Insistía Cafetaleros y en el minuto 36, Ayoví se fue por toda la banda derecha, envió su centro y el portero de Mineros escupió el balón, el cual fue tomado por Brambila, pero su disparo se estrelló en el cuerpo de un defensa, yéndose ahí una posibilidad de gol.

Llegó el segundo tanto, ahora en el minuto 40. Yoel Bárcenas fue habilitado por el centro del área, salió el portero Ramírez, pero su rechace fue tomado por Leonardo Ramos, quien aprovechó el regalo para anidar el balón en la portería zacatecana.

En la parte complementaria, el carcerbero visitante tuvo dos intervenciones. Pero a partir de allí, Mineros empezó a posesionarse del balón, y en una jugada importante en el minuto 65, Gaspar Servio salvó a Cafetaleros al recostar casi en la mera raya para evitar el gol a cabezazo de Madrigal.

Cafetaleros no bajó la guardia. Al contrario, trató de conseguir más, y fue así como en el minuto 73 metió su tercer tanto. En un tiro de esquina efectuado por William Días, Bruno Tiago se metió pegado al poste y anticipó, y peinó apenas el balón el cual ante la sorpresa del portero y defensa, se coló a las redes. El tanto fue considerado como autogol de Roberto Antonio Nurse, que apenas unos minutos antes había entrado de cambio.

Pero Mineros no se iba a quedar tranquilo. Siguió tejiendo su buen futbol, y en un descuido de la zaga de Cafetaleros, Éder Omar Cruz remató con la pierna derecha un centro que había sido peinado por Francisco Rivera, para dejar el marcador 3-1

En los últimos minutos, Mineros trató de hacer más, pero una ordenada defensa de Cafetaleros no permitió que le hicieran más daño. En ese ir y venir, Gaspar Servio volvió a lucirse en otra atrapada, pero también adelante, Cafetaleros tuvo otra oportunidad que no pudo concretar el panameño Bárcenas. El tiempo se esfumó y el árbitro pitó el final del partido.

Con este resultado, Cafetaleros toma ventaja en la serie, la cual se finiquitará el sábado 14 de Abril a las 16:30 horas en el estadio “Carlos Vega”, duelo en el cual el equipo tapachulteco buscará sellar su pase a la fase de semifinales del Clausura 2018.

Alineaciones:

Cafetaleros de Tapachula: 19. Gaspar Servio, 22. Enrique Pérez, 3. Diego Guerra, 20. Félix Araujo, 6. William Dias, 11. Yoel Bárcenas, 10. Edy Brambila, 16. Adolfo Domínguez, 7. Bruno Costa, 21. José Ayoví, 28. Leonardo Ramos.

Mineros de Zacatecas: 28. Rafael Ramírez, 2. Miguel Velázquez, 5. Abraham Torres, 8. Fernando Madrigal, 9. Guillermo Martínez, 13. Jonny Magallón, 15. Héctor Mascorro, 22. Javier Santillán, 23. Francisco Rivera, 33. Oscar Suárez, 85. Luis Hernández. EL ORBE