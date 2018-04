Foco Rojo la Frontera Sur, Debe Ordenarse el Flujo Migratorio y Establecerse Estrategias de Seguridad

* EN SU INTENTO POR LLEGAR A LOS ESTADOS UNIDOS, MILES DE MIGRANTES PROCEDENTES DE CENTRO Y SUDAMÉRICA SE QUEDAN DEAMBULANDO EN TERRITORIO NACIONAL, PRINCIPALMENTE EN CHIAPAS.

* AL RADICAR EN MÉXICO, EXIGEN SERVICIOS PÚBLICOS, DE SALUD Y HASTA PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril.- Un estudio internacional en materia de migraciones humanas, señala que la frontera sur de México es una de las más porosas del mundo, donde hay un paso libre de personas sin documentos, contrabando de todo tipo, incluyendo drogas, ganado, armas y mercancía de procedencia ilegal.

Ante esa porosidad, los grupos colegiados han propuesto a las autoridades que es necesario llevar a cabo un diagnóstico amplio que proporcione información para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que permitan atender la problemática de manera adecuada.

Consideran que la mejor forma de control en la franja limítrofe con Guatemala, son las inversiones y el desarrollo, y por lo mismo ese tema debe incluirse en las negociaciones con la nueva administración federal y estatal.

Esta zona, señalaron, es la puerta de entrada de diversos flujos migratorios que utilizan a México como país de tránsito y destino, por lo que es de suma importancia que se visibilice la situación de los migrantes en la zona, y aplicar medidas apegadas a derecho, pero emergentes en materia de seguridad nacional.

Además, a esas acciones se deben de fortalecer con tareas de seguridad para combatir a las bandas delictivas y de pandilleros.

“Debe haber un flujo migratorio ordenado y mejores estrategias de seguridad”, establecieron al considerar las medidas adoptadas por diversos países en torno al sellamiento de sus fronteras, como lo hecho Estados Unidos, para que también se apliquen entre Chiapas y Guatemala.

Aclararon que no se trata de construir muros o de aplicar acciones xenofóbicas, sino simplemente aplicar lo que establece la ley y evitar que lleguen posibles delincuentes del crimen organizado y común.

De acuerdo a Marisela Pineda Díaz, secretaria general de la Asociación de Comerciantes y Locatarios de los Municipios de la Frontera Sur, el problema es que en esos flujos de extranjeros sin documentos, viajan también personas con antecedentes penales, integrantes de bandas delictivas y hasta personas que sólo buscan delinquir.

Y es que, según dijo, la porosidad de la franja limítrofe con Guatemala también es un tema de seguridad, “ya que se ha advertido que esta frontera ha sido aprovechada por la delincuencia organizada para el tráfico de drogas o armas, entre otras actividades ilícitas”.

Esos miles de extranjeros que diariamente están fracasando en su intento de ingresar a los Estados Unidos, se están quedando en territorio mexicano, advirtió.

Mientras que en Chiapas, ya ni siquiera están haciendo el intento de seguir su camino hacia el norte del país, porque saben que no van a poder pasar la frontera.

“Ellos, por su propia necesidad y al no contar con recursos, buscarán la manera de sobrevivir, ya sea con trabajos informales o delinquiendo. Esto sin contar que muchos están conformando asentamientos irregulares, exigiendo servicios públicos, accesos a la salud y a programas gubernamentales, lo que se volverá irremediablemente en un problema social”, opinó.

Nada más 300 Pasos Informales.

Por otro lado, recordó que, en conjunto, los sectores productivos de la región han solicitado que se pongan en marcha estrategias conjuntas entre los tres niveles de Gobierno para extremar el control y vigilancia de los flujos migratorios de Centroamérica hacia Chiapas, “porque es una frontera tan porosa, que está abierta a todo”.

Los sectores productivos reiteradamente han mostrado su preocupación por la forma tan fácil que es pasar mercancías de Guatemala hacia México, así como de personas.

De acuerdo a cifras oficiales, en territorio chiapaneco han sido asegurados extranjeros que ingresaron de manera ilegal al país, proveniente de muchas naciones, incluyendo a aquellas regiones en guerra o en las que requieren de atención especial por la presencia de terroristas.

Se teme que muchos de esos extranjeros pudieran haber llegado a México a través de los Estados de la frontera sur del país, donde se calcula que hay más de 350 pasos informales sin vigilancia alguna.

“Sin embargo, así como se han hecho inversiones y adecuaciones a la ley para que la frontera de Chiapas con Guatemala sea más segura y ordenada, es necesario implementar medidas para todos aquellos extranjeros que intentan cruzar hacia México por lugares escondidos y fuera del alcance de la vigilancia policíaca, porque entre ellos pudieran haber personas del crimen organizado”, indicaron.

Por su parte, la Asociación de Empresarios del Comercio Organizado de la República Mexicana, dio a conocer que se tienen detectado que hay al menos cien pasos fronterizos informales en Chiapas, “por donde pasa cualquier cosa”.

Por ello han solicitado la intervención de los Gobiernos de México y Guatemala para frenar el contrabando entre ambas naciones, pues aseguran que tan solo en los últimos tres años esas actividades han crecido en alrededor del 50 por ciento, con mercancía de dudosa procedencia o de pésima calidad.

Los extranjeros con TVR son bienvenidos porque no esconden sus identidades en el anonimato y porque son personas que llegan a Chiapas con fines recreativos, comerciales o deportivos. Con ese documento, alrededor de 4.2 millones de extranjeros ingresaron en los últimos dos años a territorio chiapaneco.

Asimismo, otros 14 mil centroamericanos que ya cuentan con su Tarjeta de Trabajador Fronterizo, con la cual pueden ingresar a Chiapas a desempeñar sus labores, regularmente en el campo.

A pesar de todo ello, la sociedad en Chiapas, sobre todo la del Soconusco, considera que ha crecido el flujo de indocumentados que buscan cometer delitos en el Estado y que, coincidentemente, los índices de inseguridad se han incrementado de manera alarmante en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello