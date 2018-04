Corporaciones Policiacas Realizan Operativo Antipandillas y Maras en Centro de Tapachula

* PARA FRENAR EL AUMENTO DE DELITOS COMETIDOS POR CENTROAMERICANOS INDOCUMENTADOS.

* MUCHAS COLONIAS PADECEN DEL MISMO CASO, EXPRESAN COMERCIANTES.

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril.- Ante la solicitud de los sectores productivos de poner en marcha estrategias conjuntas que permitan atacar los problemas de inseguridad en la Frontera Sur, corporaciones de los tres niveles de gobierno intensificaron en las últimas horas en Tapachula, el Operativo Interinstitucional Antipandillas, con excelentes resultados.

Esto se desprende después del último intento de robo cometido hace dos días en la tienda Coppel, ubicada en la Central Norte y Sendero Peatonal, donde dos extranjeros indocumentados fueron detenidos en un operativo realizado en el centro de la ciudad, cuando los hampones fueron sorprendidos en la madrugada robando en el interior de la tienda.

La detención de los delincuentes requirió de decenas de elementos que, por espacio de tres horas, acordonaron todo ese sector luego de que los delincuentes pretendían huir entre los tejados.

Por tal motivo, varios empresarios exigieron que se termine con el abandono en el que se tiene Tapachula, ya que la 8ª Norte-Sur es utilizada para sirve para la prostitución, así como la venta de estupefacientes y el control y manejo de mujeres que venden su cuerpo y que pagan un dinero a quien las “vigila”.

Así mismo se manifestaron porque se limpie el Parque de las Etnias, que es conocido como el lugar donde realizan sus necesidades las personas que entran al país de manera ilegal y que además se dedican a consumir alcohol y otras sustancias.

Derivado de ello y de otros incidentes ocurridos de enero a la fecha, en la que la participación de extranjeros que han ingresado a territorio chiapaneco de manera ilegal, los empresarios solicitaron una mesa de trabajo con las autoridades en materia de seguridad, que la encabezó el Fiscal en la Zona Costa, Armando Pérez Narváez.

Ahí le expresaron que han sido víctimas de la delincuencia, tanto en robos que se cometen regularmente en la madrugada, como asaltos a mano armada a cualquier hora del día.

Por lo mismo solicitaron la implementación urgente del Operativo Interinstitucional, en el que se verificara la estancia legal de extranjeros en la ciudad, para que se cumpla con lo que establece la ley en materia de migración.

Además, que en esas verificaciones se incluya a sexoservidores –hombres y mujeres- que sin control sanitario se han apoderado de diversas calles del centro de la ciudad, aun cuando existe un área predispuesta para ese tipo de actividades, conocida como “Las Huacas”.

Indicaron que muchas de esas mujeres también que permanecen en el país de manera ilegal, y que independientemente de que se desconoce su historial médico, también pudieran tener antecedentes penales o, incluso, ser víctimas de trata.

Lamentaron que los operativos contra bares, cantinas, centros de apuesta, verificación de vehículos sospechosos y hasta de los mini-casinos, se encuentren detenidos.

La respuesta a esa petición de emergencia fue inmediata. En las últimas horas fueron desplegados decenas de efectivos de diversas corporaciones de las tres instancias de Gobierno –dentro del Operativo Antipandillas-, así como elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), cuatro agentes del Ministerio Público, y 13 patrullas.

Las acciones comenzaron en el sector nor-poniente de la ciudad, desde la Calle Central hasta la 17, y de la Central Norte hasta la 16 Avenida.

Casi de inmediato fueron aseguradas siete personas originarias de El Salvador, 13 de Guatemala, 4 de Honduras, y uno de Nicaragua, quienes no pudieron acreditar su legal estancia en el país ni tampoco como ingresaron a Chiapas, y por ello fueron trasladadas a la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en ésta ciudad, para que sean repatriados a sus naciones de origen.

En esas acciones también fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres, acusados de haber cometido diversas faltas administrativas y violación al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Los empresarios externaron su agradecimiento por esas acciones y su preocupación porque sospechan que algunas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos, podrían estar vinculadas con delincuentes o tener algún tipo de beneficio económico, y que en vez de defender a los connacionales, prefieren cuidar los derechos de quienes no son de este país.

Y es que, inmediatamente después de que las autoridades emprenden éste tipo de seguridad, esas asociaciones salen en defensa de quienes son detenidos, para exigir que sean liberados.

Se pretende que, con la llegada de Pérez Narváez a la región, esos operativos sean permanentes y aleatorios, no solo para contribuir en materia de seguridad para la frontera sur, sino también para garantizar la paz social, la soberanía y el respeto a lo que estable la ley. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda