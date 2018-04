Margarita Zavala Dispuesta a Quitar Pensiones a Ex Presidentes

* Rechazó que Vaya a Declinar en la Contienda Electoral.

CDMX.- La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, aseguró que de llegar a la Presidencia de la República, ella eliminaría las pensiones vitalicias de las que gozan los ex presidentes y sería el Congreso de la Unión, quien lo determinaría.

“Yo las quitaría, tendría que decidir, por supuesto el Congreso”, respondió la ex primera dama al cuestionamiento de un usuario durante una transmisión en vivo del domingo por la tarde.

Margarita Zavala recordó que su marido, el ex presidente Felipe Calderón, dona su pensión y colabora con la organización “Aquí nadie se rinde”, que ayuda a niños con cáncer.

En la charla con los seguidores de su transmisión, Margarita Zavala aseguró, que en caso de ganar, al siguiente día asumir el poder, es decir, el 2 de diciembre del 2018, enviaría una iniciativa al Congreso de la Unión para instaurar la segunda vuelta electoral en México.

“Dentro de las prioridades del primer trimestre, yo pondría una segunda vuelta electoral, creo que el primer día o el 2 de diciembre pondría esa iniciativa, vería los temas de salud, para la planeación del Acceso Universal de Salud para todos, el sistema educativa y, por supuesto, seguridad”.

Rechazó que vaya a declinar o a rendirse en esta contienda y precisó que ella no va a ser “cómplice” de una opción en la que no cree. Sun