Se Disparan Reclamaciones Contra Operaciones de Diversos Bancos: CONDUSEF

La Mayor Parte Hacia Bancomer.

Ciudad de México. En este sexenio se disparó 55.4 por ciento el número de reclamaciones contra los llamados movimientos operativos de la banca (MOB) y que incluyen desde dinero no entregado en los cajeros automáticos hasta cargos no reconocidos o mal aplicados, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sólo en 2017, estos casos subieron 11 por ciento respecto a 2016, pues el organismo recibió en total 2 millones 152 mil 777 reclamaciones por los MOB que, a su vez, representaron 24.74 por ciento del total de quejas contra las instituciones financieras que regula.

En 2017, los MOB afectaron en total a un millón 441 mil 366 clientes de los bancos por un monto conjunto de 9 mil 14 millones de pesos. En promedio, cada usuario reclamó 4 mil 187 pesos por cargos no reconocidos o mal aplicados de manera automática por los bancos o dinero no entregado en los cajeros.

La mayor parte de las reclamaciones, destacó la Condusef, fueron contra BBVA Bancomer ya que acumuló 637 mil 822 que afectaron a 453 mil 162 personas. Enseguida se ubicaron CitiBanamex con 635 mil 282 reclamos y 413 mil 470 personas afectadas, así como Santander con 276 mil 368 reclamaciones y 227 mil 156 personas afectadas.

Los MOB, explicó, son “los movimientos que la banca realiza de manera automatizada y centralizada e incluye cargos automáticos o programados (domiciliaciones) por concepto de pagos de bienes, servicios y créditos; entregas de efectivo en cajeros automáticos (ATMs); cobros de intereses ordinarios y/o moratorios; cargos de comisiones; cargos de cuotas o impuestos; aplicación de depósitos, pagos o transferencias, entre otros”.

De todas las reclamaciones que recibió la Condusef, “sólo se abonó el 42 por ciento del monto reclamado, mientras que 71 de cada 100 reclamos fueron resueltos a favor del usuario”.

El pago automático mal aplicado concentró 26 por ciento de las reclamaciones por MOB, seguido de un 22 por ciento por los casos en que la red de cajeros (ATM) “no entrega la cantidad (de dinero) solicitada. Otro 11 por ciento fue por cobro no reconocido por otras comisiones y 10 por ciento cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta. Agencias