A Defender Unidos la Dignidad de México: Peña y Velasco

Ciudad de México.- El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y el Presidente de México, Enrique Peña, refrendaron el compromiso de seguir construyendo puentes de unión con las naciones centroamericanas, para tener una frontera sur más humana y no una frontera amurallada.

En una reunión de trabajo celebrada en la Residencia Oficial de Los Pinos, tanto Velasco como Peña coincidieron en seguir impulsando una política de respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes provenientes de Centroamérica, para tener la cara limpia y poder exigir un trato digno a nuestros connacionales en los Estados Unidos.

Al término del encuentro, el Gobernador de Chiapas respaldó el pronunciamiento del Presidente de México en defensa de la dignidad de los mexicanos ante los injustos señalamientos formulados por el Presidente Donald Trump.

Velasco Coello aseveró que México cuenta con la autoridad moral para exigirle al Mandatario Estadounidense respeto a nuestro país, ya que con el liderazgo del Presidente Peña se ha construido una relación de respeto, amistad y cooperación con los países de Centroamérica, tendiendo puentes y no muros.

El Gobernador chiapaneco dijo que el Presidente de México cuenta con todo su apoyo en las medidas que decida implementar ante los infundados cuestionamientos del Presidente Trump.

Reconoció a Peña el estar conduciéndose con firmeza pero con respeto, para no lastimar los lazos de amistad entre el pueblo mexicano y el pueblo de los Estados Unidos.

Finalmente, Manuel Velasco destacó que se trabaja conjuntamente con el Gobierno de la República para tener una frontera sur más segura, y puntualizó que este reto se enfrenta en unidad y cooperación con las naciones centroamericanas. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez