ASF Detecta Irregularidades en la Secretaría de Pesca del Estado

Tapachula, Chiapas; 9 de Abril.- La Auditoría Superior de Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en el uso y destino de los recursos en la Secretaría de Pesca del Estado.

El exsecretario de esa dependencia, Plácido Morales Vázquez, confirmó los hechos ante representantes de los medios de comunicación en Tapachula, con quien sostuvo una reunión éste lunes por la mañana.

Aunque no era el tema principal del evento, aclaró que las observaciones realizadas no son de su periodo, sino de su sucesor, Diego Valera Fuentes, quien ahora aspira a un cargo de elección popular.

Lo detectado tiene que ver con la reconstrucción de un laboratorio donde se producen larvas de camarón, dijo, para el cual se aprobaron 730 mil Pesos del Gobierno Federal.

La obra fue licitada en su momento pero, de acuerdo a Morales, no se hizo, y se desconoce a dónde fueron a parar los recursos.

Ese laboratorio producía como mínimo 30 millones de larvas y con eso se abastecía a los 14 sistemas lagunarios de Chiapas. Desde el 2014 todo está paralizado.

Sin embargo, sufrió daños al paso del huracán Bárbara y se requería de recursos para volverlo a poner en marcha, cuyos dineros fueron enviados por el Gobierno Federal.

Eso es en detrimento en la economía estatal y, en especial, de los pescadores de la Costa de Chiapas, además de que el laboratorio es patrimonio del Gobierno del Estado, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello