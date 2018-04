Falta de Industrialización Afecta a Productores de Palma Africana

Tapachula, Chiapas; 9 de Abril.- De Abril a Noviembre, en Chiapas se registra un exceso de producción de palma de aceite, que en la mayoría de los casos se llega a desechar ante la falta de industrias, lo que representa pérdidas económicas importantes para los productores.

El Presidente Nacional de Palmicultores en la región Sur-Sureste de México, José Luis Méndez Hernández, dio a conocer que en Chiapas operan sólo 9 plantas extractoras de aceite, las cuales no han podido con el sobrepico de producción que se llega a registrar durante este periodo, por lo que la fruta se madura y es desperdiciada.

Dijo que 6 industrias se encuentran en la zona Costa y 3 más en el norte del estado, pero para poder atender y procesar las toneladas de fruta que se llegan a cosechar se necesitarían por lo menos 3 industrias más, pero no hay quién invierta, aún cuando el sector es muy rentable.

En el Soconusco es donde mayor se requiere de la instalación de las industrias, señaló, ya que en la zona existen cerca de 36 mil de las más de 45 mil hectáreas que hay en la entidad y por ende, es donde mayor pérdida tiene los productores al no haber capacidad para darle valor agregado a sus cosechas.

En Chiapas hay más de 5 mil productores dedicados al cultivo de palma de aceite y en los demás Estados suman otros 5 mil, pues desde que llegó a México, las familias se han interesado y han establecido grandes extensiones de terreno para la cosecha de la fruta.

Respecto a la deficiencia en el suelo provocado por la siembra de palma, puntualizó que este cultivo demanda de mayor nutriente que cualquier otro, por ello es importante que los productores dedicados a la actividad le apuesten a una agricultura responsable y con el apoyo de tecnología poder rescatar las áreas que sufren afectación.

El entrevistado sostuvo que la media nacional de producción es de 12 toneladas por hectárea, pero en el Estado hay productores que han alcanzado cosechar entre 18 y 20 toneladas en la misma extensión de terreno, además muchos campesinos le han apostado a la asesoría y a la implementación de tecnologías, logrando una cifra récord de 43 toneladas por hectárea.

Agencia Intermedios