Intimidan con Disparos al Alcalde de Huehuetán

Huehuetán, Chiapas; 9 de Abril.- Presuntamente un intento de asalto y robo que no se concretó, cuatro sujetos hasta el momento desconocidos, llegan en forma violenta y en forma intimidatoria comienzan a lanzar disparos al aire, frente al domicilio del alcalde de Huehuetán Manuel Ángel Villalobos, que se ubica en la Tercera Avenida Sur, del barrio Santa María, en Huehuetán Pueblo. A la vez que se dan a la fuga con rumbo a la carretera Costera, quedando en el lugar 7 casquillos percutidos 9mm.

El acto se registró el día de ayer lunes a eso de las 5:20 de la tarde, cuando vía telefónica el secretario particular del Alcalde, Sergio Constantino, pidió la intervención de la Policía Municipal Mando Único, ya que hombres armados, al parecer, pretendían perpetrar un asalto y robo en casa del Presidente Municipal, por lo que de forma inmediata arribaron cuerpos policiacos tanto municipales como estatales, implementando un operativo de persecución y búsqueda de los presuntos sujetos que lograron escapar.

Hasta el momento se desconocen cuáles eras las intenciones de los cuatro sujetos que fueron captados por la cámara de videovigilancia, en donde uno de ellos llevaba un arma de fuego y huyeron a pie con rumbo a la carretera Costera, bien sea que intentaron robar o tal vez se trate de un acto de tipo intimidatorio de tintes políticos. Hasta el momento no hay detenidos. EL ORBE/Luis Javier Ramos