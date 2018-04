Candidatos Alcaldes y Diputados Solicitan al IEPC Ampliar el Plazo de Inscripción

*Acepta dos Días, más Debido a la Cantidad de Participantes.

*ANOCHE SE VENCIÓ EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES, LOGRANDO ENLISTARSE APENAS EL 20 POR CIENTO; POR LO QUE SE ACORDÓ PROLONGAR LAS INSCRIPCIONES 48 HORAS.

Tapachula, Chiapas; 11 de abril.- El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) decidió al filo de la media noche de este miércoles, ampliar el plazo por 48 horas para las inscripciones a candidatos a diputados locales y planillas de miembros de Ayuntamientos.

Esto luego de que se vencía el periodo permitido y solamente había poco menos del 20 por ciento de los aspirantes certificados e inscritos, es decir, se corría el riesgo de que el 80 por ciento quedara sin oportunidad de participar en el proceso electoral de éste 1º de julio.

Afuera de las instalaciones del IEPC, hasta la madrugada de éste jueves, cientos de políticos buscaban afanosamente que los partidos o las coaliciones los registraran como sus candidatos.

Muchos de ellos no pudieron cumplir con los requisitos, tanto en la edad, la equidad de género u otros que se necesitaban forzosamente.

Por ello, los consejeros pidieron en sesión extraordinaria que se ampliara el plazo. La propuesta inicial fue de un día más, aunque después coincidieron en que todavía era insuficiente y por eso optaron que fueran dos.

A 80 días de que se lleve a cabo los comicios, el 1º de julio millones de mexicanos tendrán la oportunidad de votar libremente para elegir al nuevo Presidente de la República.

Además, en los estados de Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Veracruz, Yucatán, Jalisco y Chiapas, en donde vive casi el 40 por ciento de la población total del país, se renovarán gubernaturas.

El mes pasado, se cumplió el plazo que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) dio a los partidos políticos para que inscribieran a sus candidatos a gobernador, senadores y diputados federales.

Para la gubernatura de Chiapas se inscribieron Roberto Albores Gleason (PRI-PVEM-PANAL-Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas); Rutilio Escandón Cadenas (Morena-PT-PES); José Antonio Aguilar Bodegas (PAN-PRD-MC); y Jesús Orantes, como independiente.

Mientras que del 1º al 11 de abril, estaba programado el registro para las diputaciones locales y Ayuntamientos.

Antes de las 12 de la noche, había varios partidos políticos que estaban cambiando a sus candidatos.

Así, quienes aseguraban ya tenían “amarrada” una candidatura, de último momento los anularon de las listas, por no cumplir con alguno de la requisitos que marca el IEPC.

La famosa equidad de género que habían pactado los partidos políticos para algunos municipios, fue solamente una farsa, ya que en realidad colocaron a sus cuates e hicieron a un lado a las mujeres, como siempre. Aunque el Instituto hará lo que este de su parte.

Los líderes de algunos partidos políticos, al salir del organismo electoral, dieron algunos adelantos sobre los registros.

Por ejemplo, el dirigente del PRI en la Entidad. Julián Nazar, dijo a los medios de comunicación que la coalición “Todos somos Chiapas”, ya presentó a varios de sus candidatos.

Habló de los dos municipios más importantes del Estado, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, de los que dijo los candidatos de esa alianza de partidos son el ex diputado local, Carlos Penagos Vargas; y el ex legislador federal, Enrique Zamora Morlet, respectivamente.

Este miércoles se informó que el padrón electoral del Estado de Chiapas, con 3.5 millones de votantes, se encuentra en el octavo lugar de los más grandes del país y, por ello, la elección en la Entidad es un tema de atención nacional.

Este año los chiapanecos podrán elegir también a quien ocupará algún escaño en el Senado de la República.

Cada estado y la Ciudad de México -independientemente de su población o territorio- es representado por dos senadores; Adicionalmente, 32 senadores son escogidos por la primera minoría, y otros 32 por el principio de representación proporcional, dando un total de 128.

También se podrán elegir a los miembros de la legislatura federal. La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 según el principio de representación proporcional, mediante listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales

En el caso del Congreso del Estado y conforme al artículo 12 del Código Electoral, la Entidad se divide en 24 distritos electorales uninominales, constituidos por su cabecera y los municipios que a cada uno corresponda.

Por eso el electorado podrá elegir a esos 24 diputados que conformarán la próxima legislatura local, así como otros 16 por la vía plurinominal.

En las urnas estarán también las boletas para elegir las planillas para la renovación de los 122 Ayuntamientos, con la novedad de que, a partir de éste año, habrá la posibilidad de la reelección de quienes localmente ya están en el poder.

Y es que, con una reforma constitucional aprobada en el 2014, el esquema de la reelección consecutiva, incluyendo la municipal, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad no sólo de elegir a sus gobernantes, sino también de renovarlos a través del voto.

En ésta primera ocasión que entrará en vigor esa reforma en Chiapas, catorce presidentes municipales solicitaron licencia ante el Congreso del Estado para separarse del cargo y competir en el proceso electoral de este año.

De ellos, al menos seis buscaban afanosamente en las últimas horas ser candidatos para reelección en sus Ayuntamientos y, el resto, para otros cargos de elección popular. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello