Necaxa, Campeón de la COPA Corona MX.

*Derrota al Toluca 1-0

Estadio Victoria; 11 de abril.- Necaxa venció por la mínima diferencia a Toluca en la Gran Final de la COPA Corona MX, Clausura 2018, el cual se realizó en el Estadio Victoria. Gol: Santiago García (autogol) 86´.

Los Rayos se convirtieron en los nuevos monarcas del certamen.

EL PARTIDO.

El encuentro comenzó con gran ritmo. Los toluqueños dominaron en los primeros instantes. Al 9´, llegó el primer aviso para los anfitriones. En un tiro de esquina se combinaron Rubens Sambueza, Pedro Canelo y Luis Quiñones culminando con un disparo por encima del travesaño por parte del ecuatoriano.

Sin embargo, los dirigidos por Ignacio Ambriz reaccionaron después del primer cuarto en el reloj. Empezaron a tener más el balón y pisar territorio rival. Carlos González pudo poner en ventaja a los hidrocálidos en un mano a mano que terminó desviando Alfredo Talavera. Era el minuto 19.

El trámite se volvió ida y vuelta. Los dos clubes buscaban hacer daño. Intentaron por las bandas, con paredes, disparos de media distancia, pero ninguno lograba abrir el marcador. El reloj avanzó y el tiempo se terminó. La primera parte culminó sin anotaciones.

En el complemento salieron los mismos hombres a la cancha, pero el ritmo bajó. Las áreas no tuvieron llegadas de peligro. Desde las bancas comenzaron las modificaciones con la intención de crear oportunidades en el área rival. Por los Diablos ingresó Ángel Reyna mientras que por los Rayos entró Jahir Barraza, ambos de condiciones ofensivas.

Al 73´, llegó la primera jugada de peligro en un área. Santiago García cabeceó sólo y mandó el balón a la red tras un cobro de tiro libre, pero el silbante anuló el gol por fuera de lugar. Los cartones seguían sin movimiento. El reloj seguía avanzando.

En la recta final predominó el orden y la precaución por no recibir un tanto que prácticamente los hiciera perder el encuentro. Parecía que no habría más; sin embargo, apareció Santiago García con un autogol, el zaguero buscó despejar un trazo largo, pero rebanó la redonda y terminó en su portería. Era el minuto 86.

Ya con poco tiempo para reaccionar lo intentó Toluca, aunque no le alcanzó. El árbitro silbó el final y el Estadio Victoria explotó. Necaxa se proclamó campeón de la COPA Corona MX. Agencias