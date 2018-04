Cafetaleros Exigen Justicia Tras Atentado a Balazos a su Dirigente

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril.- Representantes de organizaciones cafetaleras de la región Soconusco se pronunciaron porque les hagan justicia en torno al atentado del que fue objeto su compañero Ismael Gómez Coronel que junto con su señora fueron lesionados a balazos.

Noel Rodas Vázquez calificó de preocupante este hecho delictivo que mantiene en estado de pronóstico reservado al representante de la asociación cafetalera “Unidos para estar bien”, al haber sido atacado en el rancho Gibraltar, municipio de Huehuetán, además de haber quemado la camioneta en la que se dieron a la fuga.

Hay lentitud en torno a las investigaciones, “lamentamos profundamente que las autoridades de la Fiscalía General del Estado no tienen ningún avance desde la noche en que ocurrió la agresión armada el domingo 8 de abril”, dijo.

A cinco días del atentado aún no le han tomado su declaración ni a la persona que lo acompañaba, por lo que, reiteró, les parece extraño que no haya avances y dijo estar dispuestos a tomar acciones drásticas para presionar a las autoridades y el caso se esclarezca.

Hasta el momento no se han hecho los procedimientos periciales correspondientes, ya que también robaron la camioneta, la misma que apareció incendiada cerca del ejido Viva México, de este municipio, afirmó.

El también productor de café señaló, “no existe una carpeta de investigación que tengamos conocimiento nosotros y la familia; hemos estado al pendiente de Ismael, y las autoridades hasta el momento no nos han tomado en cuenta en ninguna investigación”.

Los representantes cafetaleros pidieron a las autoridades se agilice el procedimiento para hacer justicia y se finque responsabilidad a los autores materiales e intelectuales del atentado. EL ORBE / Rodolfo Hernández González