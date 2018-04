La Paridad de Género no es Negociable los Partidos Tienen Que Cumplir: IEPC

*TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR. * SE ABRE UN PERIODO DE OCHO DÍAS PARA CERTIFICAR QUIENES SERÁN CANDIDATOS Y LOS QUE SERÁN SUSTITUIDOS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 12 de abril.- El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en el Estado de Chiapas, Osvaldo Chacón Rojas, dejó en claro que la paridad de género no es negociable y que es un tema que

Entrevistado en las oficinas de ese organismo, indicó que, derivado de jurisprudencias que ha determinado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si no se cumple con el principio de paridad, simplemente las candidaturas a presidentes municipales, no serán procedentes.

La declaración de Chacón se da luego de que este jueves, la gran mayoría de los partidos políticos en la Entidad presentaron las listas de sus precandidatos a las presidencias municipales, para que en los próximos ocho días se verifiquen si cumplen con todo lo que establece la ley y se les otorgue las candidaturas.

“Vamos a estar atentos en esta fase de revisión, Hemos venido trabajando desde hace meses con los partidos políticos, explicando los alcances de los lineamientos de la paridad, de tal suerte de que no hayan pretextos, ni argumentos, ni peros”, recalcó.

El titular del IEPC calificó como un hecho histórico de que los once partidos políticos con acreditación ante ese organismo, presentarán una solicitud de prórroga para la entrega de sus solicitudes de registro para diputados locales y miembros de los ayuntamientos.

La petición fue presentada en asamblea extraordinaria del Consejo General del IEPC, celebrada en la noche de éste jueves, a unos minutos de que se vencieran los plazos.

Dijo que el argumento fue de que apenas se había registrado el 20 por ciento de los aspirantes a candidatos y que se corría el riesgo de que el otro 80 por ciento quedara fuera del proceso.

“No se está haciendo nada fuera de la ley. Se amplió el plazo otras 24 horas para que los ciudadanos tengan todas las alternativas posibles a la hora de emitir su voto el próximo 1º de julio”, afirmó.

En este periodo de ocho días, que concluye a la media noche del próximo viernes 20 de abril, los partidos políticos tendrán la oportunidad de atender las observaciones que se hagan en torno a las propuestas de candidatos y, de no poderlas solventar, podrán hacer sustituciones.

Por eso hizo un llamado a todos los institutos políticos en la Entidad, para que trabajen en las horas que aún quedan para cumplir con toda la documentación que deben de acompañar a las solicitudes, conforme a la ley.

Se convocó para que, poco antes de la media noche del próximo viernes, se lleve a cabo la sesión para determinar lo que procede con las solicitudes presentadas, y acreditar a quienes serán los candidatos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello