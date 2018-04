Ordena Trump Ataque con Misiles Sobre Siria En Colaboración con Francia y Gran Bretaña

* En Represalia por Presunto Ataque Químico.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció esta noche que ordenó un ataque con misiles en contra de objetivos gubernamentales en Siria, en represalia por el ataque químico contra una población civil que le costó la vida a más de 40 personas inocentes presuntamente orquestado por el presidente Bashar al-Assad.

En un anuncio a la nación estadunidense desde la Casa Blanca, Trump dijo que el ataque se operó en colaboración con el gobierno de Francia y de Gran Bretaña, para dejar claro que la comunidad internacional no permitirá que Assad continúe sus ataques indiscriminados en contra de población civil.

“En estos momentos las fuerzas estadunidenses, en colaboración con países aliados, están llevando a cabo un ataque en contra del gobierno sirio”, dijo Trump.

“Estados Unidos mantiene una posición firme de respaldar a la población civil de Siria y no permitirá mayores atrocidades”, añadió.

De acuerdo con reportes preliminares del Pentágono, aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos y buques militares, lanzaron misiles crucero contra objetivos específicos del gobierno de Assad.

Hasta el momento, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca no han dado a conocer los puntos específicos del bombardeo, sin embargo, cadenas de televisión de Estados Unidos, como CNN, informan que se registraron varias explosiones en Damasco, la capital de Siria.

Esta semana, a través de su cuenta personal en Twitter, Trump había señalado que Estados Unidos respondería al ataque químico del gobierno de Assad “con misiles nuevos, bonitos e inteligentes” por encima de la objeción del gobierno de Rusia.

En su mensaje a la nación que duró ocho minutos, el mandatario estadunidense subrayó que su gobierno “no permitirá que el gobierno de Assad siga cometiendo atrocidades contra la población civil”.

El Pentágono, en colaboración con los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, habrían elegido puntos de ataque en Damasco, desde los cuales presuntamente Assad lleva a cabo estrategias bélicas contra los enemigos del régimen que pretenden derrocar a su gobierno.

El ataque ordenado por Trump se realizó después de una consulta que sostuvo el mandatario con su equipo de seguridad nacional que incluyó a los líderes militares del Pentágono, al Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Apro