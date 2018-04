Imparable Ola de Inseguridad en la Zona Rural y Urbana de Motozintla

* Población Exige Frenar Índice Delictivo.

Tapachula, Chiapas; 15 de Abril.- A pesar de los diversos llamados que se le han hecho a la autoridad no hacen nada por combatir la ola de inseguridad que prevalece en la zona urbana y zona rural de Motozintla, denunció José Pérez Morales.

En entrevista, dio a conocer que apenas el pasado 5 de Abril realizaron una marcha de protesta por el alto índice delictivo que prevalece en la cabecera municipal, pero hasta el momento ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto.

Apenas hay 115 policías divididos en dos turnos, los cuales son insuficientes para realizar una vigilancia acorde a las necesidades de la cabecera municipal, sólo cuentan con dos patrullas que también son insuficientes, afirmó.

No hay la voluntad ni del Presidente Municipal ni de los Regidores por atender esta problemática que cada día es insoportable y dijo que no les están dejando otra opción que tomar acciones drásticas.

Recordó el caso de la maestra Deyanira “N”, que por poco y era asesinada a golpes cuando fue a dejar flores al panteón que se encuentra dentro de la zona urbana, por lo que reiteró su llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado Zona Sierra para que se agilicen las investigaciones.

Insistió que el 23 de Enero de 2017 el encargado del panteón municipal, Juan Escobar Santizo, a través de un escrito reportó al alcalde Víctor Lavalle la ola de atracos en ese inmueble y nunca le hicieron caso, situación que provoca molestia entre el pueblo al darse cuenta que a la autoridad no le importa lo que suceda a los pobladores. EL ORBE / Rodolfo Hernández González