Plantea “El Bronco” Frente Común Contra Inseguridad en México

* Exige Cero Amnistía a los Delincuentes, no Negociar con Candidatos.

* Estará de Gira en Tapachula Éste Martes.

Tapachula, Chiapas; 15 de Abril.- El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, planteó a sus homólogos hacer de la seguridad un tema en común y resolver las problemáticas en la materia, sin dividir al país.

Rodríguez estará este martes en Tapachula, como parte de su gira de proselitismo por el país.

De acuerdo a los organizadores, el Exgobernador de Nuevo León, sostendrá al mediodía una rueda de prensa con comunicadores de la región, y por la tarde, un evento masivo en un salón al sur de la ciudad.

En la víspera de ese encuentro con los chiapanecos de la Frontera Sur, señaló que la inseguridad afecta a todos, por lo cual es necesario estar unidos.

“Es un planteamiento que estoy haciendo a los candidatos, que el tema de seguridad sea de todos y que no nos estemos echando unos con otros”, señaló.

Y es que consideró que actuar por separados en el tema de la seguridad, hace que el delincuente diga, “si gana éste, me va a ir a toda m.., uno me va a perdonar, y el otro me va a meter al bote”.

La propuesta, dijo, es conformar un frente común, que independientemente de quién gane, agarren los proyectos y programas del otro en el tema de seguridad y pueda decidir con los mejores.

Dejó en claro su rechazo a una eventual amnistía a delincuentes al señalar que “no se debe perdonar, creo que, si quieres perdonar, ve a la Iglesia, y ahí habla con el cura o con el pastor, y que él sea el conducto para que Dios te perdone”.

Además, insistió “nosotros no debemos de perdonar el tema de la ley, porque eso no ha funcionado en ninguna parte. Eso es solamente una declaración populista…que genera odio. La ley es para respetarla”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello