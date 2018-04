En los Debates se Conocerá Quien de los Candidatos Está Mejor Preparado

*Se Realizarán el 22 de Abril, 20 de Mayo y 12 de Junio.

Ciudad de México, 16 de abril.-El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó los cambios al formato del primer debate presidencial, a realizarse el domingo próximo 22 de abril, y los formatos específicos de los encuentros del 20 de mayo y 12 de junio.

En general el esquema de los debates consiste en que todos serán de 3 bloques, cada uno de 2 segmentos. Se previó que ninguno de los debates durará más de 1 horas con 52 minutos.

Este miércoles 18 de abril se sorteará el orden en que participarán los moderadores.

Tres fueron los cambios principales a las reglas de los debates: la reducción de un bloque en cada encuentro, para incorporar a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y redistribuir los tiempos.

El segundo consistió en retrasar el segundo debate, del 20 de mayo, para realizarse a las 21:30 horas con el fin de que no empate con la Final del Futbol Mexicano, que será el mismo día a las 19 horas.

Por último, las 42 personas seleccionadas para asistir al segundo encuentro, que será en Tijuana el 20 de mayo, será público conformado por ciudadanos definidos aleatoriamente entre la población de esa ciudad fronteriza y ya no contemplará estudiantes propuestos por instituciones académicas.

LOS FORMATOS

En el primer segmento de cada bloque los candidatos responderán preguntas y habrá interacción con el moderador, a fin de que respondan.

En el segundo segmento de cada bloque habrá discusión entre los presidenciables.

La diferencia más evidente entre uno y otro debate es que en el primero las preguntas, que serán las mismas para todos los candidatos, serán realizadas por los moderadores –quienes podrán prepararlas preguntas o atender las que ciudadanos hagan llegar al INE—en tanto que en el segundo debate será el público presente en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Baja California y en el tercero serán preguntas recibidas vía redes sociales.

El primer debate del próximo domingo 22 de abril con el tema “Política y Gobierno” tendrá duración de 1 hora con 52 minutos.

Cada uno de los 3 bloques iniciará con un segmento en que los candidatos responderán hasta por a una pregunta y en el siguiente segmento sostendrán una mesa de diálogo para discutir entre ellos.

El segundo debate, que se retrasó de las 20 a las 21:30 horas del 20 de mayo en Tijuana Baja California, será de 1 hora con 50 minutos y abrirá con una pregunta ciudadana de entre el público asistente al Auditorio de la Universidad Autónoma de Baja California, en total 42 personas elegidas mediante encuestas en vivienda e integrado por ciudadanos cuyo voto no esté definido.

La temática general de ese encuentro, “México en el mundo” será discutida también en tres bloques, de dos segmentos cada uno. La dinámica también será de respuesta de todos a una pregunta inicial (del público) y luego segmentos discusión libre con moderación “activa”.

El tercer debate con tema “Economía y Desarrollo” será de 1 hora con 51 minutos, a realizarse en el Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida, Yucatán, el martes 12 de junio a las 21 horas.

También será de tres bloques divididos en dos segmentos cada uno. La diferencia es que la pregunta de apertura de cada segmento provendrá de usuarios de redes sociales.(Sun)