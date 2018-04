Slim Defiende el Nuevo Aeropuerto; AMLO “no Tendría por qué Meterse”, Advierte

Ciudad de México; 16 de Abril.- El empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, salió a defender este lunes 16 el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al que equiparó con el Canal de Panamá.

El magnate destacó la relevancia que el NAICM tendrá para “detonar el desarrollo” en toda la zona nororiental del Valle de México, debido a que “es una transformación mágica de esta área de la ciudad para hacer una región de vanguardia”.

Sin mencionarlo explícitamente en la primera parte de su larga conferencia de prensa, el propietario de Grupo Carso confrontó los argumentos en contra del proyecto del Nuevo Aeropuerto del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que sería más costosa la construcción de una nueva refinería o que el “proyecto alterno” en la base aérea de Santa Lucía no tendría los beneficios del aeropuerto en Texcoco.

A pregunta expresa del corresponsal de la agencia AP, Slim afirmó que López Obrador “no tendría por qué meterse. El es un candidato. Esta es una decisión que se tomó desde hace cinco o seis años; ahorita no veo por qué se discute, y lo único que veo es que debe analizarlo más a fondo con los efectos nacionales y en la Ciudad de México”.

“Me preocupa y me daría miedo que existieran criterios equivocados de inversión privada” en un proyecto alterno al actual AICM.

Slim también afirmó que el proyecto permitirá transportar a 60 millones de personas de inicio y, en 35 años, cerca de 125 millones. El aeropuerto de Santa Lucía, acotó, sólo transportaría entre 35 y 45 millones de personas y “sería obsoleto en 20 años”.

Cuestionado por Proceso sobre el problema hidrológico del Nuevo Aeropuerto, Slim admitió que el hundimiento “de todo el Valle de México es una bomba de tiempo”, pero negó que la construcción en el Vaso de Texcoco afecte más.

“El problema fundamental es la sobrexplotación del acuífero del Valle de México”, por eso Slim planteó varias veces un nuevo negocio para que exista inversión privada en la construcción de “lagunas de infiltración”, con el fin de aprovechar el agua pluvial y evitar el mayor hundimiento, como se hizo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, experiencia largamente mencionada en la conferencia. (Apro)