Zavala y Meade Solicitan Seguridad al Estado: INE

Ciudad de Mexico.- El aspirante del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, así como la candidata sin partido, Margarita Zavala, solicitaron este lunes, a través del Instituto Nacional Electoral (INE), la protección del Estado durante el periodo de campañas electorales.

Así lo informó el consejero electoral Marco Antonio Baños, al término de la sesión del instituto, luego de condenar los múltiples asesinatos (58) que han marcado de sangre el proceso electoral en el país.

“Ayer recibimos las solicitudes de seguridad de José Antonio Meade y Margarita Zavala”, confirmó Baños.

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, por su parte, han hecho del conocimiento público que no acudirán al operativo de seguridad ofrecido por el gobierno federal.

Ante esto, se pronunció el consejero Baños:

“Creo que tienen que analizar el contexto y saber que la participación de un candidato presidencial es fundamental en un proceso electoral y que evidentemente tienen que estar resguardados”, advirtió.

El INE ha difundido insistentemente que no es el órgano responsable de la seguridad de los contendientes a un cargo público. Sin embrago, a partir de un acuerdo firmado con el gobierno federal, su presidente Lorenzo Córdova en lo particular fue designado como intermediario entre los aspirantes y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Puntualmente, en el caso de los candidatos presidenciales, el consejero Baños detalló que será el Estado Mayor Presidencial el que se hará cargo de la seguridad de Meade y Zavala, como ha sucedido en procesos anteriores, misma que sería implementada esta misma semana.

“Así lo marca el protocolo suscrito con la Secretaría de Gobernación, que establece que el Estado Mayor brindará la seguridad a los candidatos”, dijo

Finalmente, Marco Antonio Baños reconoció que también recibieron la solicitud de protección del abanderado de Morena a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, misma que fue comunicada a la Segob.

La seguridad en el caso de candidatos locales corresponde a los gobiernos regionales. Sin embargo, dada las públicas diferencias entre el gobernador Graco Ramírez, el exfutbolista recurrió a la Federación a través del INE.(Apro)