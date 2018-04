¡¡ Cafetaleros 3 – 2 Dorados de Sinaloa ¡¡

*El Partido de Vuelta de la Liga de Ascenso Será el Sábado 21, en Sinaloa.

Tapachula, Chiapas.- Ante más de 17 mil 500 espectadores, Cafetaleros de Tapachula consiguió sacar el triunfo con marcador de 3-2 ante Dorados de Sinaloa, en el primer partido de ida de las semifinales en el Ascenso MX, dentro del Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”.

Desde silbatazo inicial, el conjunto de Cafetaleros saltó a la cancha de juego y dominando el encuentro, pero dejando escapar dos claras oportunidades a gol en los primeros 10 minutos del partido.

En el minuto 13, los de casa buscaron el gol a través del ‘Hobbit’ Bermúdez, quien intentó sorprender al portero rival, pero su disparo se fue muy arriba del arco contrario.

El equipo de Cafetaleros no dejó insistir y al minuto 15 de nueva cuenta buscaron abrir el marcador, pero Cristan Campestrini, con un fuerte puñetazo alejó el balón de su área.

Los comandados por Gabriel Caballero no dejaron de buscar el gol, y al minuto 20 apareció Adolfo Domínguez, para rematar dentro del área de los visitantes y abrir la pizarra en favor de Cafetaleros con el 1-0.

Luego del gol el equipo de casa continuó siendo amo y señor del encuentro, pero sin poder reflejarlo claramente en el marcador, ante un equipo de Dorados desubicado y temeroso.

El cuadro Albiverde se adueñó por completo del partido y se estaba llevando los aplausos de los aficionados que se dieron cita en el encuentro.

Los porteros Gaspar Andrés Servio y Cristian Campestrini, fueron amonestados casi en la recta final de juego.

Para la parte complementaria, el equipo local hizo modificaciones mandado a la regadera al ‘Hobbit’ Bermúdez e ingresando a Edgar Yoel Barcenas.

Las acciones del partido estaban en un constante ir y venir, siendo los de casa quienes mantenían el dominio del esférico, y debido a eso Juan Pablo Meza del equipo visitante, se pintó de amarillo debido a una falta cometida en el terreno de juego.

Cafetaleros no dejó de buscar la meta rival y al 49′, amplió la pizarra 2-0 a través de Leonardo Ramos.

Dorados al verse superado, modificó su esquema táctico, dejando la cancha Cristian López y entrando Kevin Gutiérrez. Asimismo minutos más tarde dejaba el terreno Gustavo Ramírez y le dio lugar a Julio Nava de Dorados, que estaba desesperado por marcar por lo menos un gol que diera esperanzas.

Los cambios efectuados por el equipo visitante le dieron resultado, pues empezaron a apretar la salida de los locales y al 72′ estaban acortando distancias con el 2-1, anotado por el experimentado Vinicio Angulo, quien superó al guardameta Gaspar Servio.

Con este resultado Dorados, metió el pie sobre el acelerador y se fue con todo ante los de casa, quienes al verse superados, en una acción cometieron una falta muy cerca del área.

Debido a esa falta el conjunto de Dorados logró anotar el 2-2, con un segundo tanto de Vinicio Angulo al minuto 89.

Los de casa no se dejaron intimidar y en los minutos de compensación estaba de nueva cuenta tomando la delantera en la pizarra con el 3-2 ante Dorados, por medio de Diego de la Torre.

El partido ya no dio para más. Cafetaleros visitará a Dorados este sábado 21 de abril para el duelo de vuelta en Culiacán, Sinaloa, donde está obligado a no recibir ninguna anotación y de ser posible anotar uno para poner presión al rival, y así poder avanzar a la final. EL ORBE/Nelson Bautista