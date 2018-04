Conforman Cinco Países un Frente Común Para Combatir a las Maras Salvatrucha y Barrio 18

* Unen Esfuerzos Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Tapachula, Chiapas; 19 de Abril.- Cinco países de Norte y Centroamérica decidieron unir fuerzas y crear un frente común en contra de las bandas delictivas transnacionales, entre ellas la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, a quienes se les señala de miles de asesinatos, secuestros, extorsiones, robos y otros delios.

En las últimas horas, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció la creación de una unidad contra ese tipo de pandillas violentas, en coordinación con El Salvador, Guatemala, los Estados Unidos y México.

En una rueda de prensa que convocó en su país, dijo que, antes de viajar la semana pasada a Perú para asistir a la VIII Cumbre de las Américas, se reunió con el viceministro de Seguridad de esa nación, Luis Suazo, para la creación de la unidad “antimaras”.

Se prevé que el anuncio oficial sobre ese tema se hará en breve y de manera conjunta, luego de que sea aprobado por los Consejos de Seguridad.

La iniciativa, según el Presidente, involucrará a varias Agencias y Corporaciones de Estado con recursos especializados, uso de mucha tecnología y mejores estrategias internacionales.

En la reunión de Perú, según confirmó, los Gobiernos de los cinco países consolidaron ese frente común.

Reconoció que desde los Estados Unidos, los líderes delictivos ordenan a los integrantes de esas bandas las acciones a seguir, con perjuicio para los cinco países.

Se contempla que con el transcurso del tiempo, se pueden impulsar también reformas legislativas para fortalecer esos acuerdos en materia de seguridad.

“Tenemos entonces que estandarizar, homologar muchos de los procesos y procedimientos, y esa es otra parte que fuimos a conversar al Perú y he encontrado una extraordinaria recepción a las ideas”, expresó Hernández.

Cae dos de los Maras más Buscados en el Mundo.

Mientras, en las últimas horas la Policía Federal detuvo en el municipio de Chalco, en el Estado de México, a uno de los jefes de la Mara Salvatrucha 13 más buscados en el mundo.

De acuerdo a los primeros informes, la captura derivó de los acuerdos y acciones de cooperación de gestión migratoria de México y países de Centroamérica y América Latina, a través del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

Se dijo que en el momento de que las autoridades detuvieron a Herbert “N”, de origen salvadoreño, no pudo acreditar su legal estancia en el país.

La República de El Salvador había solicitado ayuda internacional para dar con el paradero del ahora detenido, quien es señalado de ser uno de los principales dirigentes de esa organización y uno de los cien más buscados en el mundo.

Luego de su detención, la salud del inculpado fue certificada y posteriormente trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en la capital del país para ser repatriado a su país de origen, donde sería esperado por las autoridades federales para hacer válido un proceso judicial en su contra.

Así también, Miguel Ángel Corea Díaz, conocido como “El Segador”, fue detenido en Nueva York, donde se enfrenta a entre 25 años de cárcel y cadena perpetua, según informó el agente especial de la DEA James Hunt en rueda de prensa. Corea Díaz era el líder regional del noreste de Mara Salvatrucha (MS-13).

“El Segador” fue acusado de ordenar torturas, asesinatos, y de dirigir operaciones de narcotráfico en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Texas y otros estados; será procesado por tres cargos de traficante mayor y cinco cargos de conspiración para cometer asesinato.

Paralelamente, las autoridades federales de Guatemala realizaron 204 cateos a propiedades privadas, se incautó lo equivalente a 10 millones de Dólares y detuvieron a 95 personas, acusadas de lavado de dinero y su presunta vinculación con la Mara Salvatrucha.

Entre los detenidos está el Director de Logística del Estado Mayor del Ejército, el coronel Ariel Salvador de León, de 50 años de edad.

Según la investigación de la Fiscalía de ese país, el militar habría lavado varios miles de Dólares de la organización criminal. También se detalló que entre los detenidos hay miembros de al menos seis grupos de la Mara y se dijo que los pandilleros habrían extorsionado, intimidado y asesinado a varias de sus víctimas.

De acuerdo a fuentes militares, la detención del Coronel se realizó en el departamento (Estado) de Quetzaltenango.

Chiapas Refuerza las Acciones.

Mientras esas acciones se consolidan, el Gobierno de Chiapas ya ha puesto en marcha una estrategia conjunta con las fuerzas militares para blindar su franja fronteriza con Guatemala y evitar con ello una inminente llegada de bandas delictivas juveniles que huyen de la policía en Centroamérica.

En el operativo, al que han denominado en el Soconusco como “Antipandillas”, participan elementos de los tres niveles de Gobierno para que en forma interinstitucional, hagan frente a esos grupos delictivos.

El objetivo es concentrar toda la atención posible al tema, con la implementación de acciones concretas en contra de ese fenómeno de pandillas, sobre todo la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18.

Esas bandas han logrado incluir como sus miembros no solamente a centroamericanos, sino también a mexicanos.

Los esfuerzos entre los Gobiernos de México y Centroamérica buscan evitar que se repita lo sucedido en el 2005, cuando los maras se habían posesionado de esas naciones y también se habían sentado en Chiapas, donde ya traían en jaque a la sociedad.

Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, el número de miembros de las maras ha ido creciendo rápidamente en los últimos años. Solo en Estados Unidos, el FBI ha registrado alrededor de 15 mil integrantes que mantienen una estructura descentralizada, donde la novedad es que ahora ya no se tatúan.

Actualmente, unos cien mil miembros de la Mara Salvatrucha viven en El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Italia, según el International Crisis Group.

La extorsión es la principal fuente de ingresos de la Mara Salvatrucha, que es capaz de controlar comunidades enteras mediante el chantaje y las amenazas.

Aunque, según las autoridades, algunos grupos de la Mara Salvatrucha, por su cuenta, mantienen “relaciones de conveniencia” carteles mexicanos a los que ayudan en el tráfico de drogas y la venta ilegal de armas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello