Exhortan a los Ayuntamientos Cumplir Entrega de la Cuenta Pública 2017

* Tienen Como Límite el 30 de Abril de 2018.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 19 de Abril de 2018.- La rendición de cuentas es una obligación que tenemos los servidores públicos, señaló la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado al exhortar a los ayuntamientos a cumplir con la entrega de su Cuenta Pública 2017.

En ese sentido, cabe destacar que los Ayuntamientos tienen que cumplir con la disposición legal que los obliga a proporcionar a la legislatura local la Cuenta Pública.

Durante su participación en la máxima tribuna del estado, Conde Ruiz destacó que lo antes expuesto es para puntualizar el acuerdo que emitió el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el pasado 24 de febrero de este año, en donde señaló que no será exigible contar con la liberación de la Cuenta Pública como requisito para que los presidentes municipales puedan reelegirse.

Sin embargo, subrayó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, lo anterior no implica que no entregarán sus cuentas o será exonerados e cualquier acción legal los presidentes que presentaron licencias para separarse del cargo, ya que por el contrario, deberán ser los primeros en ser auditados por el OFS. Boletín Oficial