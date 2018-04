Casi 5 mil Ciudadanos no Podrán Votar por no Recoger a Tiempo sus Credenciales de Elector

* La Fecha de Entrega Culminó el 16 de Abril.

El INE en Chiapas puso a resguardo, a partir de este viernes, 4 mil 722 credenciales con fotografías, luego que los ciudadanos no las recogieron al cierre de la campaña de entrega el 16 de Abril.

Los ciudadanos que solicitaron estas credenciales se quedarán sin poder votar en las elecciones del primero de Julio de este año, sostuvo César Alberto Lara Pérez, encargado de soporte e infraestructura del Registro Federal de Electores en la entidad.

En los 13 Distritos Electorales se recibieron las solicitudes de los ciudadanos que por alguna razón lo hicieron, pero al no haber sido entregadas se ponen a resguardo por le empresa Cometra, en paquetes sellados y machimbrados, por lo que no podrán abrirse hasta que pasen las elecciones, el dos de Julio.

Previo a ponerlas a resguardo, personal de los módulos del INE realizaron visitas personales a los domicilios de los solicitantes, a la gran mayoría se le notificó para que pasaran a recogerla y no lo hicieron, dijo.

Muchas veces es porque el ciudadano solicita su credencial por extravío, pero resulta que luego la encuentran y por eso ya no regresan a recoger la nueva, pero esa ya no tiene vigencia, no tiene validez, por lo que no podrán votar.

El número de credenciales con fotografías que quedan resguardadas es algo similar a lo que se tuvo en el último proceso electoral, pero esta incidencia ha bajado con relación a años anteriores cuando se llegó a resguardar hasta 25 mil credenciales. ASICh