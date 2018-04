Productores Deberán Inscribir su Ganado al Registro Electrónico Para Poder Comercializarlo

* CON ESTA MEDIDA SE EVITA EL ABIGEATO Y LA POBLACIÓN CONSUMIRÁ CARNE DE BUENA CALIDAD.

* NUEVA MODALIDAD ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PROXIMO 14 DE MAYO.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- Con la finalidad de hacer más transparente la comercialización de ganado, los productores tendrán que inscribirse en el Registro Electrónico de Movilización (REEMO) que viene a sustituir a la guía impresa, informó Berzaín Mejía Rubio, presidente de la Asociación Ganadera Local General Emiliano Zapata, municipio de Tapachula.

Precisó que esta nueva modalidad entrara en vigor a partir del 14 de Mayo y los productores tendrán que sumarse conjuntamente con las asociaciones ganaderas porque todo estará registrado de manera electrónica, con la vigilancia y participación de la Secretaría del Campo y la Secretaría de Hacienda.

Cada productor tendrá que manifestar con veracidad los datos, de tal manera que nadie podrá documentar ningún animal que no esté debidamente registrado para obtener la guía de tránsito.

Este es un programa del Gobierno del Estado que surgió porque se venían dando muchas inconsistencias por el mal manejo de las guías de tránsito, porque había ocasiones que hasta las clonaban, incluso los aretes del ganado que ya había sido sacrificado los volvían a negociar.

Mejía Rubio precisó que como asociación local ganadera están dispuestos acatar las disposiciones con la finalidad de sumarse a la transparencia en la transportación de ganado, toda vez que se vienen a subsanar artimañas que manejan muchos introductores, con lo que se espera que además se reduzca el robo de ganado porque no podrá documentarse ningún animal de dudosa procedencia, porque si no coinciden los datos difícilmente podrá otorgarse el Registro Electrónico de Movilización, pues de manera automática lo rechazará el sistema.

Todo productor y todo introductor tendrá una clave con la cual tendrá acceso a los datos y también deberá presentar la procedencia del animal de la Unidad de Producción Pecuaria que ampare que todo está de manera legal, porque el número del arete pasará a ser propiedad del nuevo comprador, no así con el ganado que vaya a sacrificio porque en cuanto llegue al rastro, los responsables del inmueble tendrán la obligatoriedad de darle de baja a ese número para que no pueda ser utilizado nuevamente, y en caso de pretender hacer algo fraudulento, en automático el sistema lo va a rechazar.

Así mismo, con esta nueva medida se protegerá la salud de los consumidores, ya que consumirán carne de calidad, debidamente registrada y con todas las normas sanitarias que se requieren para poder comercializar la carne. EL ORBE / Rodolfo Hernández González